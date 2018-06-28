تنويه من المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 28 يونيو 2018, 09:37 مساء
المركز الوطني للأرصاد الجوية. (الإنترنت)

نفى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ما جرى تداوله من معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض البلاد لموجة حر قوية تتعدى درجات الحرارة فيها الـ 50 درجة مئوية، موضحًا أن الموجة الحارة ستكون «خفيفة» خلال الأيام الثلاثة.

وقال المركز عبر موقعه الرسمي، إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بموجة حر خفيفة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد نتيجة لتأثر هذه المناطق بالكتلة الهوائية الساخنة المتمركزة على مناطق وسط وشمال شرق الجزائر.

وأوضح أن درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 40 إلى 35 درجة مئوية، بينما تتراوح على أقصى مناطق الغرب «زوارة - العسة - الجميل - نالوت»، وبعض مناطق سهل الجفارة والجبل الغربي ما بين 44 إلى 38 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2 يوليو القادم.

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