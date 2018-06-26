بعد السفيرة الفرنسية ..غسان سلامة يلتقي سفير إيطاليا لدى ليبيا

غسان سلامة مع السفير الإيطالي جوسيبي بيروني. (الإنترنت)

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع السفير الإيطالي جوسيبي بيروني عددًا من القضايا، بينها «مواصلة الإجماع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا».

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليل الإثنين بيانًا مقتضبًا جاء فيه أن سلامة بحث مع السفير الإيطالي«الخطوات المقبلة للتمكن من السير قدما في العملية السياسية في ليبيا والتغلب على حالة الجمود الحالية».

بالإضافة إلى «التركيز على أهمية دعم الدستور والحاجة إلى قيام الحهات المختصة بإصدار التشريعات المطلوبة في أسرع وقت ممكن».

يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، التقى الإثنين، السفيرة الفرنسية بريجيت كورمي، بحضور منسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، ووفد من وزارة الخارجية الفرنسية، في إطار اتصالات ومشاورات يجريها المبعوث الأممي بشأن الحل السياسي في ليبيا.