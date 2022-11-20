اللجنة الأولمبية تعلن القائمة الأولية لانتخابات الاتحاد الليبي لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة، وضمت القائمة عادل عمر القريو، رئيسًا، وطارق عبد السميع مخلوف، نائبًا، وأحمد سعيد العماري، أمينًا عامًا، وعادل البيباص، أمينًا للصندوق.

ضمت القائمة في العضوية كلًا من إبراهيم محمد الحمودي، وعادل جبريل شاكية، وأحمد عمر السوالم، ووسام صالح الكاري، وفي عضوية المرأة مفيدة علي الفتيوري.

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وأفادت لجنة الإشراف على العملية الانتخابية بأن مكان الاجتماع الانتخابي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام سيكون بدار إسكندر بالمدينة القديمة بطرابلس في يوم 26 نوفمبر الجاري، وسوف يتم فتح التسجيل منذ الساعة العاشرة ولمدة ساعة حسب لجنة الإشراف.

الاتحاد الليبي لبناء الأجسام بقيادة عادل القريو، من الاتحادات التي حققت عديد الإنجازات على المستويين الدولي والمحلي حيث لقب باتحاد الذهب.