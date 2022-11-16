الشلماني يتفقد مقر البعثة الليبية في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

قام رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، ونائبه ناجي الككلي، بزيارة ملعب براقي بالعاصمة الجزائرية، والذي سيشهد مباراة منتخبنا أمام مضيفه الجزائري، ضمن منافسات البطولة الأفريقية للمحليين.

وأنشأت الجزائر ملعب «براقي» لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية والتي تنطلق في يناير المقبل، وذلك حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم على «فيسبوك».

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كما تفقد الوفد الليبي مقر إقامة البعثة، ونوه بضرورة توفير غرفة للعلاج الطبيعي مجهزة بكامل معداتها.

ويقع المنتخب الليبي في المجموعة ذاتها رفقة المنتخب المضيف الجزائر ومنتخبات إثيوبيا وموزمبيق.

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني يتفقد مقر بعثة المنتخب الليبي للمحليين في الجزائر.(الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم على موقع فيسبوك:الإنترنت)

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني يتفقد مقر بعثة المنتخب الليبي للمحليين في الجزائر.(الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم على موقع فيسبوك:الإنترنت)