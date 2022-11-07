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لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الرابعة من الدوري الليبي وتؤجل مباراة واحدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 07 نوفمبر 2022, 09:55 مساء
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الرابعة من الدوري الليبي وتؤجل مباراة واحدة
لقاء سابق بين الأهلي والنصر
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة القدم، التي تنطلق الخميس المقبل.

يحل التعاون ضيفًا على دارنس في أولى مباريات الجولة. وعلى ملعب الزاوية، يستضيف أساريا منافسه الخمس.

وفي ثاني أيام الجولة، تقام أربع مباريات الجمعة المقبل، فملعب طبرق يستضيف الصقور نظيره الصداقة، ثم على ملعب بنينا، يحل شباب الجبل ضيفًا على الهلال.

أما ملعب أبوسليم فسيشهد قمة مرتقبة تجمع الاتحاد والمدينة، ويحل الأولمبي ضيفًا على الاتحاد المصراتي على ملعب مصراتة.

وتقام مباراة واحدة يوم السبت على ملعب الزاوية، تجمع بين أبوسليم والمحلة.

وفي ختام الجولة، ستقام مباراتان يوم الأحد، الأولى على ملعب بنينا، الذي سيشهد دربي بنغازي بين النصر والأهلي بنغازي، ثم تعقبه مباراة الأخضر ومنافسه التحدي.

وأجلت لجنة المسابقات مباراة واحدة كانت ستقام على ملعب مصراتة بين السويحلي والأهلي طرابلس، بسبب مشاركة الأخير في كأس «الكونفدرالية الأفريقية».

ويتصدر فريق الأهلي بنغازي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، في المقابل يتصدر فريق الاتحاد المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

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