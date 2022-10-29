الليبي بشير الدويبي يتوج ببرونزية العالم للكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج البطل الليبي بشير الدويبي، اليوم السبت، ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه وزن تحت 63 كيلو بعد فوزه على بطل أوزبكستان، وذلك في البطولة المقامة بتركيا.

وهذه أول ميدالية عالمية لليبيا في الكاراتيه. وحقق الدويبي الفوز فى الأدوار الأولى للبطولة فى 4 مباريات، وهي: على بطل إسبانيا بنتيجة 2 /1، وبطل اليابان 3/ 0.

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كما فاز اللاعب الليبي على بطل المغرب 3/ 2، وعلى بطل ألبانيا 4 /0.