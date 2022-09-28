دورتان للحكام والمدربين في الكاراتيه الموحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه وسيم أبوزيد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق دوري الحكام والمدربين للعبة الكاراتيه الموحد بصالتي ناديي بالخير والباروني.

وأكد أبوزيد أن المشاركة تأتي بـ30 حكمًا ومدربًا للرفع من مستواهم وتزويدهم بالجديد في قانون التحكيم وعلم التدريب.

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وأضاف وسيم قائلًا «دورة المدربين يحاضر فيها رئيس لجنة المنتخبات محمد سحوب والمدير الفني محفوظ دياب، ويتضمن برنامجها المحاضرات في الإسعافات الأولية والتغذية الرياضية، وفي لعبة الكاراتيه وحصة تدريبية في الكاتا وأيضا حصة تدريبية في الكوميتي».



واختتم أبوزيد حديثه قائلًا «دورة التحكيم يحاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد عبدالحميد الطبال، وتتضمن محاضراتها شرحًا نظريًا لقانون التحكيم الخاص بالاتحاد الدولي للكاراتيه الموحد».

دورتان في الكاراتيه الموحد. (فيسبوك)