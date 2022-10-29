اليوم.. بطل ليبيا بشير الدويبي ينافس على برونزية العالم للكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل في تركيا بطولة العالم للكاراتيه، والتي سجل فيها الكاراتيه الليبي نتائج جيدة، أبرزها وصول البطل بشير الدويبي، للعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتتويج بالميدالية البرونزية، والتي سيلتقي فيها ظهر اليوم مع بطل كازاخستان نوري السعداوي.

وعبر مدرب الكاراتيه الوطني يوسف المزلع، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، عن سعادته بالنتائج التى حققها أبطال ليبيا في هذا المحفل العالمى، مشيرًا إلى أن البطل بشير الدويبي قدم عروضًا قوية في وزن - 63 كلغ، وحقق الفوز في أربع مباريات على بطل إسبانيا 2 /1 وعلى بطل ألبانيا 4 /0، وعلى بطل المغرب 3 /2، وعلى بطل اليابان 3 / 0، وخسر فى النصف نهائي أمام بطل تركيا.

مسيرة بطل كازاخستان

وحقق بطل كازاخستان الفوز فى مباراتين؛ على بطل الأردن 4/ 0 وعلى بطل تشيلي 5/ 0، وفقد مباراته أمام بطل أوزبكستان، بعد طرده من قبل الحكم فى الجوله الثالثة لارتكابه ثلاث هفوات.

و«المزلع»، هو أول ليبي يتحصل على رخصة تدريب معتمدة من الاتحاد الدولى للكاراتيه، فى الدورة التي أقيمت على هامش البطولة في تركيا.