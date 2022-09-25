ليبيا تتوج ببرونزية العالم في الكرة الحديدية بإيطاليا...

أسدل الستار بالعاصمة الإيطالية روما على بطولة العالم للكرة الحديدية تخصص (الرافا) بتتويج ثنائي ليبيا عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني بالميدالية البرونزية.
- الأولمبية الليبية تكرم أبطال الكرة الحديدية
وفي الدور النصف نهائي خسرت ليبيا أمام الأرجنتين (3-9)، وفازت إيطاليا على سلوفاكيا (10-4)، وشهدت المباراة النهائية فوز إيطاليا على الأرجنتين (10-3).
الترتيب النهائي
تُوِّج بالميدالية الذهبية ثنائي إيطاليا إيليننتي ومارتيني، ونال الميدالية الفضية الثنائي الأرجنتيني ديبيسا وسكولونو، والميدالية البرونزية لثنائي ليبيا عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني، وأيضًا ثنائي سلوفاكيا باقو ودوفال.
تعليقات