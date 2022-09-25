ليبيا تتوج ببرونزية العالم في الكرة الحديدية بإيطاليا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار بالعاصمة الإيطالية روما على بطولة العالم للكرة الحديدية تخصص (الرافا) بتتويج ثنائي ليبيا عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني بالميدالية البرونزية.

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وفي الدور النصف نهائي خسرت ليبيا أمام الأرجنتين (3-9)، وفازت إيطاليا على سلوفاكيا (10-4)، وشهدت المباراة النهائية فوز إيطاليا على الأرجنتين (10-3).

الترتيب النهائي

تُوِّج بالميدالية الذهبية ثنائي إيطاليا إيليننتي ومارتيني، ونال الميدالية الفضية الثنائي الأرجنتيني ديبيسا وسكولونو، والميدالية البرونزية لثنائي ليبيا عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني، وأيضًا ثنائي سلوفاكيا باقو ودوفال.

منافسات في الكرة الحديدية. (فيسبوك)