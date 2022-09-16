الأولمبية الليبية تكرم أبطال الكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كرم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، عددا من لاعبي المنتخب الوطني للكرة الحديدية، تقديرا لنتائجهم الإيجابية والمتميزة في كل من دورة ألعاب البحر المتوسط، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وحضر مراسم التكريم عدد من أعضاء مجلس الإدارة وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية.

المشاركة الإيجابية لمنتخب الكرة الحديدية

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية، الدكتور جمال الزروق، في كلمته بهذه المناسبة أهمية التشجيع، والتحفيز للاعبين المتميزين، مشيدا بالمشاركة الإيجابية لمنتخب الكرة الحديدية في دورتي الألعاب المتوسطية والإسلامية.

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من جهته أثنى رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، على هذه البادرة تشجيعا لجهود اللاعبين والطاقم الفني والإداري.