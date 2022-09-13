Atwasat

الرباع الليبي إحسان شلابي: حُرمت من المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 04:40 مساء
الرباع الليبي إحسان شلابي: حُرمت من المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي
الرباع الليبي إحسان شلابي. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد الرباع إحسان شلابي، أحد عناصر المنتخب الوطني لفئة الكبار في رفع الأثقال، أنه استعد جيدًا لبطولة التضامن الإسلامي والتي أُقيمت بتركيا الفترة الماضية.

وأكد شلابي في لقاء عبر برنامج «كل الألعاب» براديو ليبيا الرياضية، أنه صُدم من قرار اللجنة الأولمبية بعدم مشاركة الألعاب الأخرى، والاكتفاء بمشاركة منتخبات الكرة الحديدية رغم النتائج الجيدة التي حققها في بطولة البحر المتوسط وحصوله على المركز الرابع وتحطيمه للأرقام الليبية المسجلة.

وقال: «بعد رجوعنا من مشاركتنا في البحر المتوسط دخلت في معسكر داخلي استعدادًا لبطولة التضامن الإسلامي، ولكني أصيبت بخيبة أمل بعدم المشاركة».

- الرباع الليبي إحسان شلابي ثامن الخطف وخامس النتر في رفع أثقال البحر المتوسط
- الشارف وشلابي يبدآن المشاركة الليبية في عربية الأثقال

وأضاف: «سأشارك في بطولة أفريقيا للكبار بالقاهرة خلال شهر أكتوبر، وسوف تكون مشاركتنا إيجابية لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر ...
«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية

«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرخصي يحصد جوائز مهمة في الملاكمة بألمانيا.. ووالده: سفير رياضي لليبيا
الرخصي يحصد جوائز مهمة في الملاكمة بألمانيا.. ووالده: سفير رياضي ...
الأهلي طرابلس يصل القاهرة للدخول في معسكر قصير قبل الإياب أمام بطل زنجبار
الأهلي طرابلس يصل القاهرة للدخول في معسكر قصير قبل الإياب أمام ...
سر غياب الطرف الليبي الرابع في أفريقيا وسط تفوق الأهلي طرابلس والأخضر وترقب للاتحاد
سر غياب الطرف الليبي الرابع في أفريقيا وسط تفوق الأهلي طرابلس ...
«تقنية المعلومات» في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس على حساب «التربية البدنية»
«تقنية المعلومات» في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس على حساب ...
طرابلس تحتضن نهائيات ليبيا لكرة المضرب
طرابلس تحتضن نهائيات ليبيا لكرة المضرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)...
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم...
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز ......
المزيد
الرباع الليبي إحسان شلابي: حُرمت من المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي
الرباع الليبي إحسان شلابي: حُرمت من المشاركة في بطولة ......
منتخبات رفع الأثقال تستعد لبطولتي أفريقيا في القاهرة والمغرب
منتخبات رفع الأثقال تستعد لبطولتي أفريقيا في القاهرة والمغرب...
مصراتة تحتضن البطولة الرابعة للثلاثي الحديدي «الترايثلون»
مصراتة تحتضن البطولة الرابعة للثلاثي الحديدي «الترايثلون»...
طرابلس تحتضن نهائيات ليبيا لكرة المضرب
طرابلس تحتضن نهائيات ليبيا لكرة المضرب...
«تقنية المعلومات» في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس على حساب «التربية البدنية»
«تقنية المعلومات» في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس على حساب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط