الرباع الليبي إحسان شلابي: حُرمت من المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد الرباع إحسان شلابي، أحد عناصر المنتخب الوطني لفئة الكبار في رفع الأثقال، أنه استعد جيدًا لبطولة التضامن الإسلامي والتي أُقيمت بتركيا الفترة الماضية.

وأكد شلابي في لقاء عبر برنامج «كل الألعاب» براديو ليبيا الرياضية، أنه صُدم من قرار اللجنة الأولمبية بعدم مشاركة الألعاب الأخرى، والاكتفاء بمشاركة منتخبات الكرة الحديدية رغم النتائج الجيدة التي حققها في بطولة البحر المتوسط وحصوله على المركز الرابع وتحطيمه للأرقام الليبية المسجلة.

وقال: «بعد رجوعنا من مشاركتنا في البحر المتوسط دخلت في معسكر داخلي استعدادًا لبطولة التضامن الإسلامي، ولكني أصيبت بخيبة أمل بعدم المشاركة».

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وأضاف: «سأشارك في بطولة أفريقيا للكبار بالقاهرة خلال شهر أكتوبر، وسوف تكون مشاركتنا إيجابية لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية».