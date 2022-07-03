الرباع الليبي إحسان شلابي ثامن الخطف وخامس النتر في رفع أثقال البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر منافسات رفع الأثقال في وزن 73 كغم بمشاركة 7 رباعين، جاءت نتائجهم النهائية في رفعتي الخطف والنتر على النحو الآتي:

1- رفعة الخطف

تُوج بذهبية رفعة الخطف الإيطالي زاني بثقل 150 كغم، ونال الفضية الألباني كيرماج بثقل 149 كغم، والبرونزية التونسي بن هنية بثقل147 كغم، وجاء رابعا المصري علي محمد 146 كغم، وخامسا التركي أوزبيك 145 كغم، وسادسا الجزائري فرج الله 141 كغم، وسابعا الإسباني لوبيز 140كغم، وثامنا الليبي إحسان شلابي 136كغم.

2- رفعة النتر

تُوج بذهبية النتر التونسي بن هنية بثقل 185 كغم، ونال الفضية التركي أوزبيك 184 كغم، والبرونزية للإيطالي زاني 177 كغم، وحل رابعا فرج الله الجزائري بثقل 171كغم، وخامسا الليبي إحسان شلابي بثقل 170 كغم، وسادسا الإسباني لوبيز 165 كغم، بينما أخفق لاعبان من مصر وألبانيا.

يشار إلى أن الرباع الليبي إحسان شلابي في رفعة الخطف نجح في الرفعة الأولى بخطف 130 كغم والثانية 136 كغم، وأخفق في الثالثة في 141 كغم، وفي النتر نجح في المحاولة الأولى 160 كغم، بعد أن أخفق في نتر 170 كغم في المحاولة الثانية، بينما نجح في المحاولة الثالثة.