الشارف وشلابي يبدآن المشاركة الليبية في عربية الأثقال

المشاركة الليبية في عربية الأثقال. (فيسبوك)

تنطلق، الإثنين، بقاعة نادي شقلاوة بمدينة أربيل العراقية بطولة العرب لرفع الأثقال بمشاركة قرابة 200 ربّاع يمثلون دول ليبيا ومصر والسعودية والأردن والكويت والجزائر واليمن وعمان وفلسطين والبحرين والعراق البلد المستضيف.

وبداية المشاركة الليبية اليوم في وزن 55 ناشئين بالرباعين محمد الشارف الزنتاني، وكمال شلابي، وسيشهد هذا الوزن تنافسا مع سبعة رباعين من ليبيا والعراق والسعودية والكويت.

يشار إلى أن المشاركة الليبية في هذه البطولة بـ13 رباعا ثلاثة في الكبار وهم أحمد أبوزريبة وإحسان شلابي وعمر العجمى، وعشرة رباعين في فئة الشباب، في أول مشاركة خارجية وهم: نصر الدين شلابي ومحمد الشارف الزنتاني وزن 55 كلغ، ومحمد سمير غلام وزن 55 كلغ، والرباع زكريا ناصر شلابي وزن 67 كلغ، ومعاذ عبدالوهاب وزن 73 كلغ، ويوسف شاكير وزن 81 كلغ، وشاهين داوود وزن 89 كلغ، ومنيب العزابي وزن 96 كلغ، ونصرالدين المالكي وزن 102 كلغ، ويوسف حسام وزن +102 كلغ.

يشار إلى أن الاجتماع الفني لبطولة العرب لرفع الأثقال عُقد أمس الأحد بحضور عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للأثقال، خالد مهلهل، وأمينه العام ورئيس الاتحاد الليبي منار الدين الشلي، وعضو الاتحاد الدولي وأمين عام الاتحاد العربي محمد جلود، ومندوبي الدول المشاركة، ألقيت في بدايته الكلمات التي أشادت بالاتحاد العراقي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والدول المشاركة رغم الظروف الصعبة والاجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد-19».

وحيا جلود ومهلهل، الاتحاد السعودي لرفع الأثقال وكل الكوادر العربية من إدارة وتحكيم على التميز والنجاح الذي تحقق في تنظيم بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال التي استضافتها السعودية أخيرًا، وأكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للأثقال علي الجرمني على تحديد الفئة لكل لاعب، وأن الاعتراض والاحتجاج يكون عن طريق بطاقة تسلم للمراقب الفني، وأن تكون وضعية رجلي اللاعب عند رفع الثقل متوازنتين وفي مستوى واحد وجرت الإشارة في الاجتماع إلى أن التأهل للأولمبياد عن طريق البطولات العالمية والقارية التي تنظم في الفترة من 2022-2024، وأن المشاركة تكون إجبارية في خمس من البطولات السبع، وسيحسب للرباع أفضل نتيجة يحققها خلال مشاركته في هذه البطولات.