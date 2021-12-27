الشارف وشلابي يبدآن المشاركة الليبية في عربية الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 01:16 مساء
المشاركة الليبية في عربية الأثقال. (فيسبوك)

تنطلق، الإثنين، بقاعة نادي شقلاوة بمدينة أربيل العراقية بطولة العرب لرفع الأثقال بمشاركة قرابة 200 ربّاع يمثلون دول ليبيا ومصر والسعودية والأردن والكويت والجزائر واليمن وعمان وفلسطين والبحرين والعراق البلد المستضيف.

وبداية المشاركة الليبية اليوم في وزن 55 ناشئين بالرباعين محمد الشارف الزنتاني، وكمال شلابي، وسيشهد هذا الوزن تنافسا مع سبعة رباعين من ليبيا والعراق والسعودية والكويت.

يشار إلى أن المشاركة الليبية في هذه البطولة بـ13 رباعا ثلاثة في الكبار وهم أحمد أبوزريبة وإحسان شلابي وعمر العجمى، وعشرة رباعين في فئة الشباب، في أول مشاركة خارجية وهم: نصر الدين شلابي ومحمد الشارف الزنتاني وزن 55 كلغ، ومحمد سمير غلام وزن 55 كلغ، والرباع زكريا ناصر شلابي وزن 67 كلغ، ومعاذ عبدالوهاب وزن 73 كلغ، ويوسف شاكير وزن 81 كلغ، وشاهين داوود وزن 89 كلغ، ومنيب العزابي وزن 96 كلغ، ونصرالدين المالكي وزن 102 كلغ، ويوسف حسام وزن +102 كلغ.

يشار إلى أن الاجتماع الفني لبطولة العرب لرفع الأثقال عُقد أمس الأحد بحضور عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للأثقال، خالد مهلهل، وأمينه العام ورئيس الاتحاد الليبي منار الدين الشلي، وعضو الاتحاد الدولي وأمين عام الاتحاد العربي محمد جلود، ومندوبي الدول المشاركة، ألقيت في بدايته الكلمات التي أشادت بالاتحاد العراقي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والدول المشاركة رغم الظروف الصعبة والاجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد-19».

وحيا جلود ومهلهل، الاتحاد السعودي لرفع الأثقال وكل الكوادر العربية من إدارة وتحكيم على التميز والنجاح الذي تحقق في تنظيم بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال التي استضافتها السعودية أخيرًا، وأكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للأثقال علي الجرمني على تحديد الفئة لكل لاعب، وأن الاعتراض والاحتجاج يكون عن طريق بطاقة تسلم للمراقب الفني، وأن تكون وضعية رجلي اللاعب عند رفع الثقل متوازنتين وفي مستوى واحد وجرت الإشارة في الاجتماع إلى أن التأهل للأولمبياد عن طريق البطولات العالمية والقارية التي تنظم في الفترة من 2022-2024، وأن المشاركة تكون إجبارية في خمس من البطولات السبع، وسيحسب للرباع أفضل نتيجة يحققها خلال مشاركته في هذه البطولات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار
ثقافة وفن
الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»
ليبيا
«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين في باريس
دولى
الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
رياضة محلية
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة روسية تعمل بالكهرباء والغاز والهيدروجين