الطويل: بدأنا الاستعداد للمشاركة في عالميتي الكرة الحديدية بفرنسا وإيطاليا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» على مواصلة الاستعداد لمنتخبي ليبيا ناشئين وكبار للمشاركة في بطولة العالم للكرة الحديدية تحت 18 وتحت 23 عاما، التي ستقام بفرنسا شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الطويل، أن المنتخب المشارك سيتم اختياره من خلال تجمع بمدينة غدامس الذي شهد مشاركة 15 لاعبا.

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وأكد الطويل مشاركة اللاعبين عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني في بطولة العالم للكرة الحديدية، التي ستقام بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل.