Atwasat

الطويل: بدأنا الاستعداد للمشاركة في عالميتي الكرة الحديدية بفرنسا وإيطاليا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 15 سبتمبر 2022, 07:43 مساء
الطويل: بدأنا الاستعداد للمشاركة في عالميتي الكرة الحديدية بفرنسا وإيطاليا
منافسات الكرة الحديدية. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» على مواصلة الاستعداد لمنتخبي ليبيا ناشئين وكبار للمشاركة في بطولة العالم للكرة الحديدية تحت 18 وتحت 23 عاما، التي ستقام بفرنسا شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الطويل، أن المنتخب المشارك سيتم اختياره من خلال تجمع بمدينة غدامس الذي شهد مشاركة 15 لاعبا.

- الرباع الليبي إحسان شلابي: حُرمت من المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي

وأكد الطويل مشاركة اللاعبين عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني في بطولة العالم للكرة الحديدية، التي ستقام بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»

مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حامل اللقب ريال مدريد يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا
حامل اللقب ريال مدريد يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا
التقنية الطبية في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس
التقنية الطبية في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس
12 فريقا في بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية
12 فريقا في بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
الاتحاد العام للملاكمة يهنئ الحكام والمدربين
الاتحاد العام للملاكمة يهنئ الحكام والمدربين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)...
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم...
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز ......
المزيد
الطويل: بدأنا الاستعداد للمشاركة في عالميتي الكرة الحديدية بفرنسا وإيطاليا
الطويل: بدأنا الاستعداد للمشاركة في عالميتي الكرة الحديدية ......
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان ......
40 مشاركا في ملتقى حكام كرة القدم ببنغازي
40 مشاركا في ملتقى حكام كرة القدم ببنغازي...
الاتحاد العام للملاكمة يهنئ الحكام والمدربين
الاتحاد العام للملاكمة يهنئ الحكام والمدربين...
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط