القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس



أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، وجدي القمبري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه استعدادا لدوري الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022-2023 سيعقد اجتماعا مع مندوبي أندية الدرجة الأولى الثلاثاء المقبل.

- فوز براعم «الجزيرة» و«الهدى» في نهائيات كأس الكرة الطائرة

ويُعقد الاجتماع بقاعة الأولمبية الليبية بطرابلس لمناقشة نظام الدوري وموعد انطلاقته وإجراء مراسم القرعة. وأضاف القمبري أن «هناك مقترحين للدوري الجديد بإقامته من مجموعتين، وبنظام التنقل أو على مستوى المناطق الثلاث».

يشار إلى أن الأندية المدعوة للحضور هي: الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج والسويحلي والاتحاد المصراتي والبشائر والأفريقي زليتن والأهلي طرابلس وأساريا والجزيرة والاتحاد.