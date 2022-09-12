4 ميداليات لفرسان ليبيا في «عربية الجودو» بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج مركز فرسان الجودو الليبي بأربع ميداليات في بطولة العرب للجودو «براعم» و«أشبال»، والتي جرت أخيرا بتونس، وجاءت عن طريق اللاعبين مهاب الشفلو فضية وزن 30 كلغ براعم، وعلي السوكني بفضية وزن 66 كلغ براعم.

أيضا حسن عبدالنبي ببرونزية وزن 30 كلغ براعم، وعبدالرحمن مختار فضية 34 كلغ أشبال، وحل طه دراويل خامسا وزن 55 كلغ براعم، وعبدالمهيمن الطرابلسي خامسا في وزن 42 كلغ أشبال.

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يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة أندية من ليبيا مركز الفرسان ونادي الوطن، ومن الجزائر اتحاد حيزر، والرياضي الهاوي والنصر السطايفي، والأمل والنور، وآمال البرية، ومولدية سعيدة، وبرج الكيفان.

ومن تونس أشبال الأندلس، والترجي، والنجم الساحلي، وبرواد وكانو للفنون القتالية، وعالم الرياضة، والصفاقسي، والهلال الصفاقسي، والشبيبة، ومن الكويت الصليبيخات والكويت الكويتي، ومن مصر أكاديمية أيبون.

منافسات عربية الجودو. (فيسبوك)