منتخب الجودو في معسكر خارجي بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت أمس إلى العاصمة التونسية، بعثة المنتخب الوطني للجودو للكبار؛ للدخول في معسكر خارجي يستمر لمدة 15 يوما، تشرف عليه وتنظمه الجامعة التونسية للجودو.

ويشارك في المعسكر الخارجي منتخبات تونس والجزائر والعراق وإيران.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للجودو الرياضيين ميلود عمار - طارق بوشاقور - مصطفى بن عيسى - أحمد شنينة - أحمد سعيد العجمي - محمد اللافي.

ويشرف على تدريب المنتخب المدرب التونسي عادل قيراط، الذي عاد للتدريب المنتخب الوطني للمرة الثانية، حيث سبق وأن درب المنتخب وحقق معه نتائج جيدة.

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يأتي هذا المعسكر لمنتخب الكبار استعدادا للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها البطولة العربية التي ستنظم بتونس خلال شهر أغسطس المقبل.