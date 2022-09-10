فضيتان وبرونزية لفرسان ليبيا في عربية الجودو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج ناشئو مركز فرسان ليبيا بفضيتين وبرونزية في اليوم الأول لبطولة الجودو العربي التي تتواصل بتونس في فئة الأشبال تحت 30 كلغ، أمس الجمعة.

وتُوج رياضي مركز فرسان ليبيا مهاب عبدالسلام الشفلو بالميدالية الفضية وتحصل زميله الحسن محمد عبدالنبي على الميدالية البرونزية، بينما تحصل الرياضي علي السوكني في وزن تحت 66 كلغ على الفضية الثانية.

يشرف على تدريب الفرسان المدرب الوطني محمد صالح وكذلك مشرف عام ومدير المركز والمشرف العام نبيل دراويل.

يشار إلى أن البطولة تتواصل وسيشهد اليوم الثاني منافسات فئة البراعم، ويمثل ليبيا في المحفل العربي مركز الفرسان ونادي الوطن بأبوعيسى.

منافسات عربية الجودو. (فيسبوك)

منافسات عربية الجودو. (فيسبوك)