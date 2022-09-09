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سلة براعم الهلال تتأهب للمشاركة في البطولة الدولية بالمنستير

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 09 سبتمبر 2022, 02:07 مساء
سلة براعم الهلال تتأهب للمشاركة في البطولة الدولية بالمنستير
سلة براعم الهلال. (الإنترنت)
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أكد إداري نادي الهلال لكرة السلة، مصطفى الكوافي، على مشاركة براعم الهلال تحت 14 عاما، في بطولة المنستير التونسية الدولية لكرة السلة.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة فرق من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وقال الكوافي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن بعثة نادي الهلال ستتحول الأحد إلى تونس.

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أعضاء البعثة
ويترأس البعثة رياض الحداد وتضم المدير المالي محمد اجعوده والمدربان اسماعيل القطعاني وسفيان اعميش، والمصور سالم جعاكة، واللاعبون إسلام عبدالعزيز، علي الشركسي، محمد الشريف، عبدالرحمن المزوغي، محمد التومي، فتحي اجعودة، وصهيب الحمري، وماهر الحفار، وفرج محمد، ومحمد صوان، ونجيب الأثرم، وفرج بن حليم، وإبراهيم الفيتوري، ومحمد أبوغالية ومحمد عثمان.

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