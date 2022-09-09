سلة براعم الهلال تتأهب للمشاركة في البطولة الدولية بالمنستير

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد إداري نادي الهلال لكرة السلة، مصطفى الكوافي، على مشاركة براعم الهلال تحت 14 عاما، في بطولة المنستير التونسية الدولية لكرة السلة.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة فرق من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وقال الكوافي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن بعثة نادي الهلال ستتحول الأحد إلى تونس.

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