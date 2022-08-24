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السلة ترهن قرار التجميد بالدعم المنتظر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 24 أغسطس 2022, 01:13 مساء
السلة ترهن قرار التجميد بالدعم المنتظر
مباراة في السلة بين الأهلي طرابلس والاتحاد. (فيسبوك)
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عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة، اجتماعاً بمقره في الاتحادات الرياضية بطرابلس، جرت فيه مناقشة عديد الموضوعات من بينها، تشكيل لجنة لتعديل لوائح المسابقات وإقامة دورة للمدربين، أيضاً تشمل الموضوعات عمل دورة أخرى للحكام بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للعبة، واستحداث لجنة بالاتحاد العام لتطوير المسابقات والحكام والمدربين، ومخاطبة لجنة المسابقات بشأن وضع شكل المسابقات ونظامها لمناقشتها واعتمادها، بحسب صفحة الاتحاد العام عبر «فيسبوك».

جرى التطرق أيضاً لموضوعات أخرى من بينها مشاركة ناديي «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» خارجياً، وأيضاً دراسة الطلب المقدم من ناديي «اتحاد المرج» و«الميدان» بشأن الانتساب والمشاركة في مسابقات اللعبة.

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في الوقت نفسه، جرى تأجيل مناقشة تجميد النشاط من عدمه في انتظار الإجراءات التي سيجري اتخاذها من وزارة الرياضة بشأن الدعم للاتحادات الرياضية.

وخاطب الاتحاد الليبي لكرة السلة نادي «الأهلي طرابلس» بطل الدوري الليبي ليخطره بموعد المشاركة في تصفيات بطولة الأندية الأفريقية في الفترة ما بين سبتمبر إلى ديسمبر المقبل، التي ستقام بنظام المجموعات، كما خاطب اتحاد السلة نادي «الأهلي بنغازي» بطل كأس ليبيا بموعد بطولة الأندية العربية التي تقام في الكويت في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر2022 باستضافة نادي «الكويت» الكويتي.

وتوج فريق «الأهلي طرابلس» لكرة السلة ببطولة الدوري الليبي للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، عقب الفوز على «الأهلي بنغازي» في مباراة مثيرة شهدت ندية بين الفريقين، بذلك يكون «الأهلي طرابلس» حقق الانتصار الثاني عشر توالياً في النهائيات على حساب «الأهلي بنغازي، بعد أن شارك في نهائيات السلة 7 فرق، هي: «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» والنصر» و«المدينة» و«الهلال» و«المروج».

خاض «الأهلي طرابلس» خلال نهائيات بطولة الدوري الليبي لكرة السلة 12 مباراة، ولم يخسر أياً نتيجة خلال المرحلتين الأولى، التي أُقيمت ببنغازي، وتصدرها بـ12 نقطة، والمرحلة الثانية أيضاً اختتمها دون فقدان أي نتيجة وتصدر المرحلة بـ12 نقطة أيضاً.

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