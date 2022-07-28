مشاركة سلة الأهلي بنغازي في عربية الأندية بالكويت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف الاتحاد العربي لكرة السلة، أسماء الأندية التي أبدت رغبتها مبدئيًا في المشاركة ببطولة الأندية العربية (رجال) في نسختها الـ34، والتي تستضيفها الكويت في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة كل من «الأهلي بنغازي والكويت الكويتي المستضيف والجهراء الكويتي والسد القطري والأهلي المصري والاتحاد السكندري والميناء اليمني وبيروت اللبناني والاتحاد المنستيري التونسي والاتحاد السوري والبشائر العُماني ودجلة العراقي ووداد بوفريك الجزائري».

كما أكدت مبدئيًا 9 أندية مشاركتها في بطولة الأندية للأندية العربية للسيدات في نسختها 23، والتي ستستضيفها تونس في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل.

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وهي أندية «الأمل التونسي مستضيف البطولة وشباب الفحيص الأردني ومولودية الجزائر وبحرية حسين داي الجزائري ومقديشيو الصومالي والشارقة الإماراتي والثورة السوري والكوكب المغربي والمكناسي المغربي».