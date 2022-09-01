حكم أوغندي لمباراة ذهاب الدور التمهيدي بين الأهلي طرابلس وكمكم الزنجباري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم أوغندي بقيادة ويليام أولويا، لإدارة مباراة ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا الأهلي طرابلس، أمام نظيره كمكم الزنجباري في مباراة ذهاب الدور التمهيدي المقرر إقامتها يوم 10 سبتمبر المقبل بملعب أمان بزنجبار.

وسيقود مباراة الإياب والتي ستقام في ملعب بنينا، طاقم تحكيم مغربي بإشراف حكم الساحة مصطفى كشلاف والتي ستجرى يوم 17 سبتمبر بملعب بنينا.

ستكون المواجهة الكروية المرتقبة التي ستجمع فريق الأهلي طرابلس مع فريق كمكم بطل زنجبار، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ثاني مواجهة رسمية تجمع الفريق مع ممثل للكرة الليبية.

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وسبق أن التقى فريق كمكم لأول مرة بفريق ليبي مع فريق الاتحاد خلال مشاركته في النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا، ونجح فريق الاتحاد في إقصاء الفريق من الدور الأول عقب فوزه ذهابًا بهدفين لصفر أحرزهما كل من يوسف كارة ومحمد زعبيه، بينما جدد فريق الاتحاد انتصاره في لقاء الإياب بملعب صفاقس بهدفين أحرزهما كل من معاذ عيسى وربيع شادي.