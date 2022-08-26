الاتحاد والأهلي طرابلس يعلنان القائمة المشاركة في «دوري الأبطال»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

واصلت الأندية الليبية استعداداتها للمشاركة في البطولات الأفريقية، حيث يشارك «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يلعب «النصر» و«الأخضر» في مسابقة «الكونفدرالية». وبدأت الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الرياضي الجديد (2022 - 2023)، إعلان قوائم فرقها. وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في التاسع من أغسطس الجاري، قرعة الأدوار التمهيدية، من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية نسخة موسم (2022 - 2023)، التي أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بطل الدوري الليبي الممتاز «الاتحاد» مع فريق «فلامبو» البوروندي، وفي حال التأهل للدور التمهيدي الثاني، يلتقي «الاتحاد» الفائز من «الزمالك» المصري و«اليكت سبورت» التشادي، وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل، أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته، فيما تقام مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، ومباريات الإياب في الفترة من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

وأسفرت القرعة أيضاً عن مواجهة وصيف الدوري الليبي الممتاز، «الأهلي طرابلس»، مع «كمكم زنجبار»، والفائز من مواجهة «الأهلي طرابلس» و«كمكم زنجبار»، سيواجه المرشح من «المريخ» السوداني و«سولار» جيبوتي.

كما أجرى «كاف» قرعة الأدوار التمهيدية من كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي الجديد، حيث يلعب ممثل ليبيا، فريق «الأخضر»، في دور الـ64، مع «أهلي الخرطوم» السوداني، في المباراة التي تجمعهما في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل، أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته، فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب ممثل ليبيا الثاني، فريق «النصر» في دور الـ32، مع الفائز من مواجهة «إس إس» الجيبوتي و«كيغالي» الرواندي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الدور التمهيدي الأول.

قائمة «الاتحاد» الأفريقية

وكشف نادي «الاتحاد» قائمته النهائية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022 - 2023؛ وجاءت قائمة نادي «الاتحاد» النهائية كالتالي: في حراسة المرمى: معاذ اللافي، محمد الفرجاني، أحمد بالأشهر. في خط الدفاع: المعتصم صبو، طلال فرحات، صدام بن عزيزة (تونس)، سند الورفلة، ناجي دراء، أحمد المقصي، سيكا باقا يوكو (مالي)، فرج الأعوج، أحمد حسين صالح. وفي خط الوسط: فريد أنغوما (كونغو)، ربيع شادي، معتز معروف، عمر الحوجة، محمد التهامي، عبد العاطي العباسي، عبد الله داقو. وخط الهجوم: محمد زعبيه، عمران سالم، معاذ عيسى، أحمد الهرام، طارق عبد المولى، يحيى الزليطني، أنس المصراتي، يوسف كارة، عماد اللواتي (تونس)، معاذ أبو حليقة.

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قائمة «الأهلي طرابلس» الأفريقية

وأعلن نادي «الأهلي طرابلس»، قائمة فريقه النهائية، التي سيخوض بها بطولة دوري أبطال أفريقيا، وضمت القائمة في حراسة المرمى: محمد نشنوش وعبدالحكيم التركي وأيمن التيهار. وفي خط الدفاع: محمد المنير، محمد الترهوني، محمود عكاشة، أحمد التربي، منصور رزق، علاء القجدار، ياسين نجيمة (مغربي)، محمد الشتيوي، عبدالله الشريف، علي معتوق، مؤيد جدور. وفي خط الوسط: أيوب عياد (تونسي)، بدر حسن، محسن متولي (مغربي)، العرفي، القليب، مأب شكري، علي أبوعرقوب، جهاد الأشهب. وفي الهجوم: أنيس السلتو، صالح الطاهر، ياسين الشماخي (تونسي)، إبراهيما تانديا (مالي)، الطبال، أحمد القديري، معتز أبوشينة.

قائمة «الأخضر» الأفريقية

واعتمد فريق «الأخضر» قائمته الأفريقية؛ استعداداً للمشاركة الأفريقية المرتقبة في بطولة الكونفدرالية، وضمت قائمته الرسمية خمسة لاعبين محترفين، وهم اللاعب التونسي بهاء السلامي والمغربي خالد الصروخ والمحترف النيجيري إيسيان القادم من «النصر»، مع التجديد للثنائي الأنغولي أربي بايل وجاك بيسان.

وجاءت قائمة «الأخضر» النهائية كالتالي: في حراسى المرمى: مفتاح الدرسي، وجمال سلطان، ورضوان توفيق. وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة، وميدي البرعصي، وحسن عباس، وأنس الورفلي، وبهاء السلامي، ووجدي سعيد، ومحمد بوستة، وعبدالله جديدو. وفي خط الوسط: محمد الكستا، ومحمد الشامخ، وايديم ايسيان، وصهيب بن سليمان، وخالد الصروخ، ويونس الحجازي. وفي الهجوم: حمادي جاد الله، واري بابل، وسالم المسلاتي، وعامر التاورغي، وجاك بيسان، وطلحة رزق. وترجع أولى مشاركات الفرق المحلية ببطولات الأندية الأفريقية إلى العام 1967حين قص فريق «الاتحاد» أولى المشاركات الليبية بإقصائه فريق «دينمو» بطل النيجر ليتأهل إلى الدور الثاني، كما نجح «الاتحاد» فيما بعد في بلوغ دور نصف النهائي في بطولات الأندية الأفريقية الثلاث، كأس الكؤوس العام 2000، ودوري الأبطال 2007، والكونفدرالية 2010.

وشهد الموسم الماضي آخر ظهور للفريق بـ«الكونفدرالية» التي غادرها من الدور ربع النهائي أمام «الأهلي طرابلس» الذي كان صاحب آخر مشاركة أفريقية ليبية ناجحة ببلوغه الدور نصف النهائي، لكنه غادره الموسم الماضي أمام فريق «أورلاند بيراتس» بطل جنوب أفريقيا، وكان قبل ذلك حقق «الأهلي طرابلس» نجاحات أفريقية مدوية، لعل أبرزها بلوغه المباراة النهائية لبطولة الأندية الأفريقية حاملي الكوؤس العام 1984، وبلوغه دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» العام 2016، وربع نهائي دوري الأبطال العام 2017، ويعد فريق «الأهلي طرابلس» صاحب أول انتصار ليبي أفريقي خارج الديار حين تفوق على فريق «الإسماعيلي» بهدف في عقر داره بالقاهرة في ظهوره الأفريقي الأول العام 1972، كما نجح في إقصائه من السباق الأفريقي.