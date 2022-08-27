قبل مواجهته ضد الأهلي طرابلس.. كمكم بطل زنجبار ثاني مواجهة رسمية مع ممثل للكرة الليبية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

ستكون المواجهة الكروية المرتقبة التي ستجمع فريق الأهلي طرابلس مع فريق كمكم بطل زنجبار، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ثاني مواجهة رسمية تجمع الفريق مع ممثل للكرة الليبية.

وسبق أن التقى فريق كمكم لأول مرة بفريق ليبي مع فريق الاتحاد خلال مشاركته في النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا، ونجح فريق الاتحاد في إقصاء الفريق من الدور الأول عقب فوزه ذهاباً بهدفين لصفر أحرزهما كل من يوسف كارة ومحمد زعبيه، بينما جدد فريق الاتحاد انتصاره في لقاء الإياب بملعب صفاقس بهدفين أحرزهما كل من معاذ عيسى وربيع شادي.

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يذكر أن مباريات الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال الأفريقي ستنطلق بداية من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل؛ حيث يستقبل بطل زنجبار فريق الأهلي طرابلس أولاً على ملعبه في لقاء الذهاب الأول في العاشر من شهر سبتمبر، بينما سيدور لقاء الإياب الحاسم ببنغازي في السابع عشر من الشهر نفسه.