براعم الجزيرة أبطال ليبيا لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار أمس الإثنين ببنغازي على نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين تحت 15 عاما بتتويج نادي الجزيرة بكأس وذهبية البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال وبفارق أربعة أهداف (35-31).

أما مباراة تحديد الترتيب الثالث فانتهت بفوز مركز عمر أبوعجاجة على النجمة بنتيجة (25-22).

الترتيب النهائي للبطولة

1- الجزيرة

2- الهلال

3- عمر أبوعجاجة

4- النجمة

5- بنغازي الجديدة

6- الأصدقاء

7- الأولمبي

8- قاريونس

9- الأخضر

10- المروج

حفل التتويج

في ختام البطولة أقيم حفل التتويج بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على البطولة ورئيس اتحاد المنطقة الرابعة وزعت فيه الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير والدروع على الفرق المتفوقة ولكل المساهمين في نجاح البطولة.

فريق الجزيرة تسلم كأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الهلال كأس الترتيب الثاني والميداليات الفضية وفريق عمر أبوعجاجة حصل على كأس الترتيب الثالث والميداليات البرونزية وجائزة أفضل لاعب في البطولة للاعب الهلال منصور المكي وحارس الجزيرة طه جمال بن خليفة على جائزة أفضل حارس في البطولة.