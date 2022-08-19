كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

القاهرة - بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

تستأنف مع مطلع شهر أكتوبر المقبل منافسات بطولة كأس ليبيا لكرة القدم، وتعود المباريات إلى نشاطها بإقامة لقاءات الدور السادس عشر التي شهدت منذ أسابيع إقامة مباراة واحدة فقط حملت مفاجأة بنجاح فريق «أبوسليم» في إقصاء فريق «الهلال» من سباق المنافسة، وسيشهد هذا الدور مواجهات قوية حيث سيواجه فريق «الأهلي بنغازي» فريق «بنغازي الجديدة» أحد فرق دوري الدرجة الأولى في حوار محلي بامتياز سيدور على ملعب «شيخ الشهداء» بالبيضاء، بينما سيحتضن ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي مباراة فريقي «التعاون» و«الأولمبي»، كما سيشهد مباراة «الأهلي طرابلس» مع «الصداقة»، بينما سيلتقي فريق «النصر» مع «دارنس» بملعب أجدابيا، وسيشهد ملعب المرج قمة مباريات الدور بين فريقي «الاتحاد» بطل النسخة الأخيرة و«الأخضر»، بينما سيواجه «المدينة» فريق «الاتحاد» المصراتي بملعب الجميل، وسيلتقي فريق «السويحلي» مع فريق «هلال سبها» صاحب أقوى المفاجآت الذي وصل لهذا الدور بعد إقصائه فريق «الخمس».

تعد النسخة الحالية من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم هي النسخة الـ23 في سجل منافسات البطولة التي توجت بلقبها ثمانية فرق محلية، حيث يتصدر فريق «الاتحاد» لائحة التتويجات برصيد سبعة ألقاب يليه «الأهلي طرابلس» برصيد ستة ألقاب، يليهما فريق «النصر» برصيد ثلاثة ألقاب، ثم «الأهلي بنغازي» برصيد لقبين، ولفرق «المدينة» و«الهلال» و«الشط» و«خليج سرت» لقب واحد.

تاريخ بداية انطلاق منافسات كأس ليبيا

انطلقت منافسات بطولة كأس ليبيا في نسختها الأولى العام 1976، ووصل إلى المباراة النهائية لنيل بطولة الكأس فريقا «الأهلي طرابلس» و«الأخضر»، وتمكن فريق «الأهلي طرابلس» من إحراز اللقب عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «الأخضر» بهدفين لصفر، ثم جرت النسخة الثانية للعام الثاني على التوالي في العام 1977، وجمع النهائي فريقي «المدينة» و«الهلال»، وأسفرت المباراة عن فوز فريق «المدينة» بهدف لصفر، ثم توقفت مسابقة الكأس، ولم تستأنف نشاطها، إلا في العام 1988، وجمعت المباراة النهائية فريقي «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد»، وأسفرت المباراة عن فوز فريق «الأهلي بنغازي» بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، بعد انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف.

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المسابقة المحلية تعود للظهور في 1992

توقفت مسابقة الكأس مرة أخرى، وعادت للظهور العام 1992، حيث جمعت المباراة النهائية في نسختها الخامسة فريقي «الاتحاد» و«الجمارك»، وأسفرت المباراة عن فوز «الاتحاد» بهدف لصفر، وفي بطولة الكأس في نسختها الخامسة أُقيمت بنظام جمع النقاط، حيث أُقيم دوري سداسي، وحسم «الأهلي طرابلس» لقب بطولة الكأس للمرة الثانية بمجموع النقاط، وفي بطولة الكأس في نسختها السادسة العام 1996، جمعت المباراة النهائية فريقي «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» العسكري، وأسفرت عن فوز فريق «الأهلي بنغازي» بهدفين لصفر. وفي بطولة النسخة السابعة العام 97، وصل لنهائي البطولة فريقا «النصر» و«اليرموك»، وأسفر اللقاء عن فوز فريق «النصر» بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لهدف، وفي العام 1998 أُقيمت النسخة الثامنة، وجمعت المباراة النهائية فريقي «الهلال» و«الشط»، وأسفرت المباراة عن فوز «الشط» بركلات الترجيح، بعد انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف، وفي العام 1999 أُقيم نهائي بطولة الكأس في نسختها التاسعة، وأسفرت المباراة النهائية التي جمعت فريقي «الاتحاد» و«التحدي» عن فوز «الاتحاد» بهدفين لصفر.

انسحاب «السويحلي» يهدي اللقب لـ«الأهلي طرابلس»

وفي النسخة العاشرة كان من المقرر أن يلتقي في المباراة النهائية فريق «الأهلي طرابلس» مع ضيفه فريق «السويحلي» العام 2000، غير أن انسحاب فريق «السويحلي» جعل اللقب يذهب لفريق «الأهلي طرابلس»، وفي العام 2001 وصل فريقا «الأهلي طرابلس» مع «التحدي» لخوض نهائي البطولة، وأسفرت المباراة عن فوز فريق «الأهلي طرابلس» بثلاثة أهداف لصفر، ليحرز «الأهلي طرابلس» بطولة النسخة الحادية عشرة.

نظام «الذهاب والإياب» يضيف إثارة لمسابقة الكأس

وفي العام 2002 وصل فريقا «النصر» و«الهلال» لخوض نهائي بطولة الكأس، الذي جرى من مباراتين ذهاباً وإياباً، ففي مباراة الذهاب التي جرت بملعب بنغازي سجل فريق «الهلال» الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي مباراة نهائي الإياب أسفر اللقاء الثاني عن تعادل الفريقين سلبياً دون أهداف ليظفر «الهلال» باللقب الأول في تاريخه، وفي العام 2003 فاز «النصر» بعد أن وصل لخوض نهائي بطولة الكأس فريقا «النصر» و«الاتحاد»، حيث جرت مباراتان، ففي مباراة الذهاب بملعب بنغازي تعادلا سلبياً دون أهداف، وفي مباراة الإياب النهائية التي جرت بملعب طرابلس اكتملت المباراة بالتعادل بهدفين لهدفين، وفي العام 2004 تقابل فريقا «الاتحاد» و«الهلال» في نهائي البطولة، وأسفرت عن تعادل الفريقين سلبياً دون أهداف لكن فريق «الاتحاد» حسم اللقب بفضل ركلات الترجيح، وفي العام 2005 تأهل لخوض المباراة النهائية فريقا «الاتحاد» و«الأخضر»، وأسفرت عن فوز فريق «الاتحاد» بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وفي العام 2006 تأهل فريقا «الأهلي طرابلس» و«الأولمبي» إلى نهائي الكأس، وأسفرت عن فوز فريق «الأهلي طرابلس» بهدفين لهدف، وفي العام 2007 تجدد اللقاء في نهائي بطولة الكأس بين فريقي «الاتحاد» و«الأخضر» وأسفر اللقاء عن فوز «الاتحاد» بهدف لصفر.

في نهائي بطولة العام 2008 التقى في المباراة النهائية فريقا «المدينة» و«خليج سرت»، وأسفرت عن فوز فريق «خليج سرت» بهدف لصفر، وفي العام 2009 التقى في المباراة النهائية فريقا «الاتحاد» و«الترسانة»، وأسفرت عن فوز فريق «الاتحاد» بفضل ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدفين لهدفين، وفي العام 2010 تقابل في المباراة النهائية فريقا «النصر» و«المدينة» وتوج فريق «النصر» بطلاً عقب فوزه بهدفين لهدف، وفي بطولة الموسم الرياضي 2016 – 2017 توج فريق «الأهلي طرابلس» بطلاً لها عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «الهلال» بهدف لصفر، فيما توج فريق «الاتحاد» ببطولة النسخة الأخيرة على حساب فريق «الهلال».

مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)

مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)