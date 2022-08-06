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الشوشان.. لم يتوج لاعبا وأنصفته الكرة مدربا في 5 مناسبات

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان السبت 06 أغسطس 2022, 03:56 مساء
الشوشان.. لم يتوج لاعبا وأنصفته الكرة مدربا في 5 مناسبات
سعيد الشوشان. (الإنترنت)
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رغم سوء الطالع الذي رافق مسيرة المدافع الجاد سعيد الشوشان، كلاعب طوال فترة السبعينات، حيث لم يظفر باللقب على مستوى بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، إلا أن هذا الرياضي الخلوق والمدرب المجتهد والطموح أنصفته الكرة عندما تحول إلى مجال التدريب مبكرًا في أواخر الثمانينات، وتذوق طعم الألقاب في مواعيد كروية كبيرة.

ونجح سعيد الشوشان في أن يكون في صدارة المدربين المحليين الفائزين والمتوجين بالبطولة المحلية مع فرقهم، وعلى رأس المدربين الوطنيين الذين دخلوا «نادي الأبطال»، برصيد 5 بطولات وألقاب حصدها مع 3 فرق مختلفة، وهي «الاتحاد» في مناسبتين خلال الموسم الرياضي (90-91)، والموسم الرياضي (2005-2006) و«الشط» في مناسبة واحدة خلال الموسم الرياضي (95-96)، وهي البطولة الأولى في تاريخ الفريق، و«المحلة» في موسمين متتاليين خلال موسم (97-98) وموسم (98-99) ليواصل احتفاظه وانفراده بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب المحلي.

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ويأتي بعد المدرب سعيد الشوشان، في ترتيب المدربين الوطنيين الذين حصدوا البطلات المحلية، محمد الخمسي برصيد 4 بطولات محلية، جميعها كانت مع فريق «الاتحاد»، ثلاث منها كانت خلال مواسم الثمانينات منها بطولتان متتاليان، يليه المدرب الوطني علي الزنتوتي برصيد 3 بطولات حصدها مع فريق «الاتحاد» خلال فترة الستينات بالتساوي مع المدرب الوطني الهاشمي البهلول برصيد ثلاث بطولات نالها مع فريقه «الأهلي طرابلس» كان آخرها في الموسم الرياضي (1999-2000).

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