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عبدالحميد الدبيبة يهنئ الاتحاد بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الممتاز.. ويؤكد: «الدوري المقبل لن يلعب خارج ليبيا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 30 يوليو 2022, 11:04 مساء
عبدالحميد الدبيبة يهنئ الاتحاد بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الممتاز.. ويؤكد: «الدوري المقبل لن يلعب خارج ليبيا»
عبدالحميد الدبيبة يهنئ الاتحاد بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الممتاز. (بث مباشر)
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حرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، على تهنئة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، للمرة الـ18 في تاريخه.

وقال عبدالحميد الدبيبة: «أهنئ فريق الاتحاد على فوزه بلقب الدوري الليبي، وحظا أوفر لفريق الأهلي طرابلس في منافسات قادمة، شكرا للاتحاد الليبي لكرة القدم على تنظيمه للموسم الرياضي بكل اقتدار».

وأكد الدبيبة في تصريح لقناة الوسط «WTV»: «اتعهد أن يكون الدوري في الموسم المقبل لن يلعب خارج ليبيا، وسوف يتم دعم الأندية والبنية التحتية، كما سنقدم الدعم لجميع الأندية وجميع الفئات، وسنحرص على إقامة دورات للحكام ودورات لحكام تقنية الفار، وإنشاء الملاعب الصغيرة في عدة مدن ليبية».

جائزة مالية من شبكة «الوسط»
وكانت شبكة «الوسط»، قد منحت فريق الاتحاد جائزة مالية، قدرها 150 ألف دينار، بمناسبة تتويجه باللقب، ومنحت أيضًا فريق الأهلي طرابلس 100 ألف مونه وصيف البطولة.

وفاز «الاتحاد» على نظيره الأهلي طرابلس بنتيجة (2-1)، في المباراة الفاصلة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» بتونس، ليتصدر جدول ترتيب الدور السداسي بـ14 نقطة، ويتوج بلقب النسخة «47»، للمرة الـ18 في تاريخه.

أحداث المباراة
بدأ الشوط الأول قويًا من جانب فريق «الاتحاد»، حتى استطاع المهاجم معاذ عيسى تسجيل هدف السبق في الدقيقة الثالثة، مع بداية المباراة إثر هجمة سريعة ومنسقة، واستحوذ فريق «الاتحاد» على منطقة الوسط في غياب واضح لفريق «الأهلي طرابلس» في منطقة الوسط.

- بالصور.. وزير الرياضة يتوج فريق الاتحاد بلقب الدوري الممتاز
- شبكة الوسط «WTV» تمنح فريق «الاتحاد» جائزة مالية لمناسبة التتويج بلقب الدوري الممتاز
لمشاهدة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

ومن هجمة منسقة أخرى استطاع لاعب الوسط ربيع شادي تسجيل الهدف الثاني لفريق «الاتحاد». وبدأ فريق «الأهلي طرابلس» العودة من جديد إلى مجريات المباراة بعد الهدف الثاني، وحاول خرق دفاع «الاتحاد» المحكم وتحصل على فرصتين لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح «الاتحاد».

وفي الشوط الثاني كان فريق «الأهلي طرابلس» الأفضل، حيث كان الأكثر ضغطًا على دفاعات «الاتحاد»، وترجم هجماته وتحصل على عدة فرص، ومن هذه الفرص سجل اللاعب محمد أبوزريق شرارة هدف «الأهلي» الوحيد. كما لاحت عدة فرص لـ«الأهلي» لتنتهي المباراة بفوز «الاتحاد» بنتيجة هدفين مقابل هدف وتتويجه بكأس بطولة الدوري.

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