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الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 31 يوليو 2022, 06:06 مساء
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل
عادل الأوجلي. (صورة مثبتة من الفيديو)
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قدم رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي التحية إلى الجماهير والأندية الرياضية في ليبيا، بعد الموسم الكروي الطويل، والذي انتهى بتتويج فريق الاتحاد بدرع الدوري الممتاز.

وقال الأوجلي في تصريحات خاصة إلى قناة الوسط «WTV»: «بعد اختتام مباريات الدور السداسي وتتويج الاتحاد بدرع الدوري، عشنا أجواء كبيرة، كان هناك اتجاه لدى البعض برفض فكرة اللعب خارج ليبيا، وهناك من رحب بالفكرة، وقد تحملنا الكثير من الهجوم علينا، استفدنا الكثير وعملنا دون أخطاء، وهناك مشاكل وعراقيل صاحبت المسابقة، وتحملنا من أشخاص كنا نعتقد أنهم مسؤولون عن الرياضة، لكن للأسف ظهروا على حقيقتهم، فضلا عن الضغط الإعلامي المتواصل المضحك والبيانات التي نشرت بهدف إثارة المشاكل والفتن».

الرد على شائعة الانحياز ودور الموظفين الأربعة
وأضاف «لو أنا كنت متحيزًا لفريق ما، لتحيزت لفريقي الذي كنت في يوم من الأيام عضوًا في إدارته، نحن كلجنة مسابقات لا نتحمل أخطاء الآخرين، شغلنا محدد في لجنة المسابقات وتحملنا المسؤولية مع أربعة موظفين فقط في لجنة المسابقات، والذين قدموا الكثير ويستحقون الشكر والتقدير».

وأوضح الأوجلي «الروح الرياضية حاضرة في جميع المباريات، والدور السداسي كان مقررًا في الجزائر وليس تونس، لكن المشاركة الأفريقية عطلت اختتام الدوري وكذلك الأندية، ويجب أن ننظر إلى الوضع الذي أمامنا، فكل الشكر والتقدير للجماهير الرياضية، بعد الاختتام الجيد».

بيان ملامح الموسم الرياضي الجديد
وكشف عادل الأوجلي بعض المعلومات عن ملامح الموسم الرياضي الجديد، وقال «ينطلق الموسم الجديد 2022-2023 في 15 سبتمبر المقبل، مع تكملة مباريات الدور السادس عشر لكأس ليبيا، على أن تكون المرحلة في الأول من أكتوبر المقبل».

وأردف قائلًا «الدوري الجديد يتطلب تعديل اللائحة المنظمة ونظام المسابقة عبر لجنة المسابقات فهي التي تطرح شكل المسابقة، وأنا حسب وجهة نظري ومقترحي أن يكون الموسم الجديد من مجموعة واحدة، لكن إذا حلت مشكلة الإقامة والتنقل ستضع لجنة المسابقات أمام اتحاد الكرة مقترحين بخصوص شكل الدوري الموسم المقبل».

الرغبة في الرحيل وترك المنصب
واختتم الأوجلي حديثه قائلًا «لا أرغب في الاستمرار بمنصبي، كل موسم قبل بدايته يجري حل اللجان العاملة في الاتحاد، وهو أمر متبع يفرض علينا الانتظار، لكن اتحاد الكرة اعتمد مشاركة الفرق الليبية الأربعة في المسابقات الأفريقية، كآخر إجراء في الموسم المنقضي».

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