قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج أمس السبت، فريق كرة القدم الأول بنادي «الاتحاد» بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2021-2022، بعد فوزه في المباراة الفاصلة على الغريم التقليدي «الأهلي طرابلس» بملعب رادس في تونس بنتيجة 2-1، في أطول دوري ماراثوني تشهده الكرة الليبية.

جاءت الأفضلية لـ«الاتحاد» في الشوط الأول، وتمكن في الدقيقة الثالثة من الوصول لشباك حارس «الأهلي طرابلس» محمد نشنوش، بتسديدة قوية من مهاجمه معاذ عيسى، ومن هجمة سريعة أخرى تمكن في الدقيقة 28 لاعب وسط «الاتحاد» ربيع الشادي من إضافة الهدف الثاني لـ«الاتحاد» لينتهي الشوط الأول اتحاديًا بهدفين دون رد، وينجز مهمة الهدفين في 25 دقيقة.

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وفي الشوط الثاني تمكن «الأهلي طرابلس» من تذليل الفارق بهدف لاعبه محمد شرارة، بعدها لم يطرأ جديد لتنتهي المباراة بفوز «الاتحاد» بهدفين لهدف، ويتوج «الاتحاد» للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثامنة عشرة بطلًا للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.



أدار المباراة الحكم الدولي الصربي نوفيك سيموفيتش، والمساعدان بيتروفيتش، وجيروفيتش، والحكم الرابع باسفيك وحكما الـ«فار» أوستراسانين وسيموفيتش.

«الاتحاد» الأكثر تتويجًا

18 دوري، 7 كأس، 10 سوبر، ويملك «الاتحاد» الرقم القياسي في التتويج ببطولات كرة القدم الليبية، ففي سجله 13 بطولة على مستوى المنطقة الغربية مواسم 48-49، 49-50، 50-51، 51-52، 52-53، 53-54، 55-56، 56-57، 57-58، 58-59، 61-62، 62-63.

و18 بطولة للدوري الليبي أعوام 1965، 1966، 1986، 1988، 1989، 1990، 1991، 2002، 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2909، 2010، 2021، 2022.

وتوج ببطولة كأس ليبيا 7 مرات أعوام 1992، 1999، 2004، 2005، 2007، 2009، 2018، وبكأس السوبر الممتازة 10 مرات أعوام 1999، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006 ، 2007، 2008، 2009، 2010.