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جلسة انتخابية لعمومية دولي الرماية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 11 يوليو 2022, 03:07 مساء
جلسة انتخابية لعمومية دولي الرماية
شعار الاتحاد الدولي للرماية. (الإنترنت)
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أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية ستعقد غد الثلاثاء اجتماعها بمدينة بيزا الإيطالية.

وأضاف قريش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه في الجلسة الأولى ستتم مراجعة الحساب الختامي واعتماد البرنامج السنوي وعرض قوائم المرشحين واعتمادها. وأضاف أنه سيتم في الجلسة التانية انتخابيه.

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وأكمل  قريش أن أبرز المرشحين على رئاسة الاتحاد الدولي للرماية، الرئيس الحالي جان فرانسوا بالينكاس، وأبرز المنافسين الجنوب أفريقي جان فيلس  والألماني بيتر كليمنس.

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