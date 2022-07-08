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«الكوت»: الدور السداسي لفرق الممتاز للأواسط أفاد المنتخب الوطني للشباب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 08:20 مساء
«الكوت»: الدور السداسي لفرق الممتاز للأواسط أفاد المنتخب الوطني للشباب
عبدالسلام الكوت. (فيسبوك)
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أعلن عبدالسلام الكوت، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، أن تنظيم الدور السداسي لفرق الممتاز للأواسط أفاد الطاقم الفني للمنتخب بشكل جيد ضمن الاستعداد للبطولة العربية.

وقال الكوت في تصريحات تلفزيونية لقناة ليبيا الأحرار إن معسكر بنغازي استعدادا للبطولة كان جيدا والقائمة جاهزة.

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وأكد: «سنلعب مباراتين مهمتين جدا مع منتخب العراق ومنتخب السودان في المعسكر القادم بمصر وهي فرصة ممتازة قبل انطلاق البطولة العربية للشباب بالسعودية نهاية الشهر الجاري، وسيتم الاستقرار على التشكيلة النهائية للمنتخب بعد معسكر مصر».

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