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منتخب الشباب الليبي تحت 20 عاما يعلن قائمته استعدادا لكأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 22 يونيو 2022, 04:17 مساء
منتخب الشباب الليبي تحت 20 عاما يعلن قائمته استعدادا لكأس العرب
تدريبات المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)
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اختار المدرب الوطني عياد القاضي القائمة الرسمية للمنتخب الليبي للشباب تحت 20 عامًا من عدة أندية، أبرزها الأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي والهلال والمدينة وخليج سرت والأخضر والاتحاد المصراتي والمروج وأبوسليم والسويحلي والأولمبي والنصر والشط واليرموك والنهضة وسبها والترسانة.

ويتجمع المنتخب في مدينة بنغازي خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب بالسعودية في العشرين من يوليو المقبل.

وضمت القائمة المستدعاة الرياضيين: خالد شنينة وياسين عبود ومحمد عياد ومحمد زوكة وعبدالله الحوتي وحسين بلقاسم وعبدالله فتح الله ومنجد البرعصي وزياد الأزمرلي وعماد الدين محمد وحمزة المقصي وصبحي الضاوي وأكرم الشيخي وأحمد بن عمران ومروان المبروك ومحمد المعداني وعبدالمالك الأندلسي.

ضمت القائمة أيضًا: عبدالمالك البرناوي وعبدالرحمن القداري ومروان سلامة وأحمد شويشين وأحمد الكيب ومهند المغربي وعاصم عمار مفتاح وعلي صالح محمد وصهيب خليفة وأسامة أبوجليدة وأحمد عاشور وفهد المسماري ومحمد عادل
وعبدالميسر أبوشيبة ومحمد بشير الديك ومحمد ارفيدة ونجيب بلعيد ومحمد مجدي فرحات وعبد الله بن غزي.

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