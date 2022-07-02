منتخب الشباب يتأهب للمشاركة في البطولة العربية بالسعودية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب عياد القاضي، أن الاستعدادات قائمة وجيدة للبطولة العربية المقرر إقامتها في السعودية بنهاية شهر يوليو الجاري.

وقال القاضي في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الحدث»: «إن إقامة الدور السداسي لفرق أواسط الممتاز لأول مرة كانت خطوة ممتازة وجيدة من اتحاد الكرة».

وأضاف «الخطوة ساهمت وساعدت في اختيار اللاعبين لهذا المنتخب تحت عشرين عامًا».

واختتم القاضي قائلًا «إن المعسكر الخارجي في مصر سيكون فرصة مهمة وقبل عشرة أيام من البطولة وسنعلب فيه مباريات ودية مهمة».

يذكر أن المنتخب الليبي أوقعته القرعة مع منتخبات الجزائر ولبنان.