Atwasat

الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الشباب للمشاركة في كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 05:04 مساء
الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الشباب للمشاركة في كأس العرب
المدرب الوطني عياد القاضي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي، للمشاركة في النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات «تحت 20 عامًا»، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2022.

وسيكون تجمع المنتخب الوطني يوم 11 يوليو الجاري بالعاصمة طرابلس قبل السفر إلى السعودية مستضيفة البطولة العربية التي ستنطلق يوم 20 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني للشباب كالآتي:
خالد خليل علي شنينة (الاتحاد المصراتي)، محمد عياد عمر الدريبي (أبوسليم)، محمد إسماعيل علي كريمة (السويحلي)، علي صالح محمد حقار (النهضة)، أحمد عطية مفتاح احميدة (الأخضر)، زیاد إبراهيم عمر الزميرلي (أبوسليم)، نجيب عبدالباسط أحمد بلعيد (اليرموك)، منجد أحمد حسن فرج (الأخضر)، مالك محمود إبراهيم الأندلسي (الأهلي طرابلس)، عبدالمیسر محفوظ محمد بوشيبة (الاتحاد المصراتي)، 

محمد بشير أحمد الديك (الشط).

محمد عادل رمضان امحمد (الاتحاد)، أمجد عبدالناصر محمد عاشور (الترسانة)، محمد رمضان إبراهيم زوكة (الاتحاد المصراتي)، حسین أبوالقاسم حسین بادي (السويحلي)، عبدالله فرج محمد فرجاني (الأهلي بنغازي)، حمزة عبدالسلام أحد المقصي (الأولمبي)، مروان عبدالله مبروك الحبيشي (الاتحاد)، عماد الدين محمد المرضي منصور (الصقور)، أسامة آدم محمد علي (الأخضر)، مروان رمضان علي العمامي (النصر)، أحمد محمود خميس بن عمران (الاتحاد المصراتي)، أكرم محمد عبدالله الشيخي (الاتحاد).

قرعة البطولة
وشهدت مدينة الدمام سحب قرعة النسخة الثامنة، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني الليبي للشباب، في المجموعة الثالثة بجانب منتخب الجزائر ومنتخب لبنان.

وأسفرت القرعة عن ست مجموعات، تضم كل منها ثلاثة منتخبات، وضمت المجموعة الأولى: (منتخب السعودية - منتخب موريتانيا - منتخب العراق). والمجموعة الثانية: (منتخب الإمارات - منتخب الأردن - منتخب اليمن). والمجموعة الثالثة: (منتخب الجزائر - منتخب لبنان - منتخب ليبيا). والمجموعة الرابعة: (منتخب مصر - منتخب عمان - منتخب الصومال). وشهدت المجموعة الخامسة تواجد كل من: (منتخب تونس - منتخب البحرين - منتخب جيبوتي). والمجموعة السادسة: (منتخب المغرب - منتخب السودان - منتخب فلسطين).

- منتخب الشباب يتأهب للمشاركة في البطولة العربية بالسعودية
- منتخب الشباب الليبي تحت 20 عاما يعلن قائمته استعدادا لكأس العرب

وقبل إجراء القرعة صنفت منتخبات كأس العرب «تحت 20 عاما» لثلاثة مستويات، حيث يضم المستوى الأول منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات. وفي المستوى الثاني منتخبات العراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين. وفي المستوى الثالث موريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.

ثاني بطولات الاتحاد العربي
وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات «تحت 20 عامًا»، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات التي استضافها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري.

قائمة المنتخب الوطني للشباب. (الإنترنت)
قائمة المنتخب الوطني للشباب. (الإنترنت)
قائمة المنتخب الوطني للشباب. (الإنترنت)
قائمة المنتخب الوطني للشباب. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»

الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإسباني فيلاسكو يتوج بذهبية الخطف.. وأبوزريبة سابعا
الإسباني فيلاسكو يتوج بذهبية الخطف.. وأبوزريبة سابعا
إعلاميون ردا على تدني النتائج في «البحر المتوسط»: الرياضة الليبية تغرق في وهران.. شكر الله سعيكم
إعلاميون ردا على تدني النتائج في «البحر المتوسط»: الرياضة الليبية...
خروج مبكر لمبارزي ليبيا في ألعاب «البحر المتوسط»
خروج مبكر لمبارزي ليبيا في ألعاب «البحر المتوسط»
رئيس لجنة المعايير: لم نفتح الباب على مصراعيه للمشاركة في «ألعاب البحر المتوسط»
رئيس لجنة المعايير: لم نفتح الباب على مصراعيه للمشاركة في «ألعاب ...
اتحاد السلة يصدر عقوبات صارمة في نصف نهائي الكأس
اتحاد السلة يصدر عقوبات صارمة في نصف نهائي الكأس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
المزيد
الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الشباب للمشاركة في كأس العرب
الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الشباب للمشاركة في كأس ......
بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»
بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي ......
اليوم.. اختتام مرحلة تفادي الهبوط من الدوري الليبي
اليوم.. اختتام مرحلة تفادي الهبوط من الدوري الليبي...
اتحاد السلة يصدر عقوبات صارمة في نصف نهائي الكأس
اتحاد السلة يصدر عقوبات صارمة في نصف نهائي الكأس...
رئيس لجنة المعايير: لم نفتح الباب على مصراعيه للمشاركة في «ألعاب البحر المتوسط»
رئيس لجنة المعايير: لم نفتح الباب على مصراعيه للمشاركة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط