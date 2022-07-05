الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الشباب للمشاركة في كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي، للمشاركة في النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات «تحت 20 عامًا»، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2022.

وسيكون تجمع المنتخب الوطني يوم 11 يوليو الجاري بالعاصمة طرابلس قبل السفر إلى السعودية مستضيفة البطولة العربية التي ستنطلق يوم 20 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني للشباب كالآتي:

خالد خليل علي شنينة (الاتحاد المصراتي)، محمد عياد عمر الدريبي (أبوسليم)، محمد إسماعيل علي كريمة (السويحلي)، علي صالح محمد حقار (النهضة)، أحمد عطية مفتاح احميدة (الأخضر)، زیاد إبراهيم عمر الزميرلي (أبوسليم)، نجيب عبدالباسط أحمد بلعيد (اليرموك)، منجد أحمد حسن فرج (الأخضر)، مالك محمود إبراهيم الأندلسي (الأهلي طرابلس)، عبدالمیسر محفوظ محمد بوشيبة (الاتحاد المصراتي)،

محمد بشير أحمد الديك (الشط).

محمد عادل رمضان امحمد (الاتحاد)، أمجد عبدالناصر محمد عاشور (الترسانة)، محمد رمضان إبراهيم زوكة (الاتحاد المصراتي)، حسین أبوالقاسم حسین بادي (السويحلي)، عبدالله فرج محمد فرجاني (الأهلي بنغازي)، حمزة عبدالسلام أحد المقصي (الأولمبي)، مروان عبدالله مبروك الحبيشي (الاتحاد)، عماد الدين محمد المرضي منصور (الصقور)، أسامة آدم محمد علي (الأخضر)، مروان رمضان علي العمامي (النصر)، أحمد محمود خميس بن عمران (الاتحاد المصراتي)، أكرم محمد عبدالله الشيخي (الاتحاد).

قرعة البطولة

وشهدت مدينة الدمام سحب قرعة النسخة الثامنة، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني الليبي للشباب، في المجموعة الثالثة بجانب منتخب الجزائر ومنتخب لبنان.

وأسفرت القرعة عن ست مجموعات، تضم كل منها ثلاثة منتخبات، وضمت المجموعة الأولى: (منتخب السعودية - منتخب موريتانيا - منتخب العراق). والمجموعة الثانية: (منتخب الإمارات - منتخب الأردن - منتخب اليمن). والمجموعة الثالثة: (منتخب الجزائر - منتخب لبنان - منتخب ليبيا). والمجموعة الرابعة: (منتخب مصر - منتخب عمان - منتخب الصومال). وشهدت المجموعة الخامسة تواجد كل من: (منتخب تونس - منتخب البحرين - منتخب جيبوتي). والمجموعة السادسة: (منتخب المغرب - منتخب السودان - منتخب فلسطين).

- منتخب الشباب يتأهب للمشاركة في البطولة العربية بالسعودية

- منتخب الشباب الليبي تحت 20 عاما يعلن قائمته استعدادا لكأس العرب

وقبل إجراء القرعة صنفت منتخبات كأس العرب «تحت 20 عاما» لثلاثة مستويات، حيث يضم المستوى الأول منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات. وفي المستوى الثاني منتخبات العراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين. وفي المستوى الثالث موريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.

ثاني بطولات الاتحاد العربي

وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات «تحت 20 عامًا»، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات التي استضافها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري.

قائمة المنتخب الوطني للشباب. (الإنترنت)

قائمة المنتخب الوطني للشباب. (الإنترنت)