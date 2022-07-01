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بعد غياب.. التحكيم العربي يعود لإدارة مباريات الدوري الليبي في مرحلة التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 04:26 مساء
بعد غياب.. التحكيم العربي يعود لإدارة مباريات الدوري الليبي في مرحلة التتويج
جانب من قرعة الدور السداسي ومرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز. (بث مباشر)
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لجنة التحكيم تتواصل مع عدد من الاتحادات العربية من أجل إسناد مهمة إدارة مباريات الدور السداسي ومرحلة التتويج باللقب لحكام دوليين عرب

بعد أن اعتمدت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم طوال المواسم الماضية، وفي آخر 4 مواسم كروية على التحكيم المحلي الذي منحته الثقة في إدارة أهم وأبرز المباريات وأصعبها بما فيها المباراة النهائية، عادت لجنة التحكيم وعن طريق رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم للتواصل مع عدد من الاتحادات العربية، من أجل إسناد مهمة إدارة مباريات الدور السداسي ومرحلة التتويج باللقب لحكام دوليين عرب من بلدان عربية مختلفة لأول مرة منذ آخر موسم كروي شهد تواجد تحكيم غير محلي وهو الموسم الرياضي (2009 – 2010).

فيما كان آخر مباراة ضمن بطولة الدوري الليبي شهدت تواجد تحكيم غير محلي لأول مرة، هي مباراة الديربي الأخيرة التي جمعت فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد وأدارها طاقم تحكيم دولي من بورندي.

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يذكر أن المباراة النهائية لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم في نسختها الأخيرة للموسم الماضي، والتي جمعت فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، قد أدرها الحكم الدولي عبدالله الفضيل.

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