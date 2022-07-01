مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

القاهرة - بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

نظم الاتحاد العام الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، قرعة الدور السداسي «دوري التتويج» لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، والتي ستقام منافساتها على الأراضي التونسية في 13 يوليو على أن يختتم في 27 من الشهر نفسه.

وأعلن اتحاد الكرة عبر رئيس لجنة المسابقات الدكتور عادل الأوجلي، انطلاق دوري التتويج في 13 يوليو على أن يختتم في 27 من الشهر نفسه. ويقام الدوري السداسي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الليبية، خارج الديار في تونس. وستشمل كل جولة إقامة 3 مباريات في مواعيد مختلفة.

وتميز حفل القرعة بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، وحضور وتواجد رؤساء الأندية المتأهلة والمتنافسة بالدور السداسي ودارت القرعة والاجتماع الذي سبقها وسط أجواء سادتها روح المحبة والتحلي بروح المسؤولية والحرص على ختام المسابقة في أبهى صورة رياضية تنافسية جميلة.

وأسفرت عملية سحب القرعة عن المباريات التالية: الأسبوع الأول: (الأهلي طرابلس × النصر) - (الأولمبي × الأخضر) - (الاتحاد × الأهلي بنغازي).

وفي الأسبوع الثاني: (الأهلي طرابلس × الأخضر) - (النصر × الأهلي بنغازي) ​- (الأولمبي × الاتحاد). وفي الأسبوع الثالث: (الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي) - (الأخضر × الاتحاد) - (النصر × الأولمبي). الأسبوع الرابع: (الأهلي طرابلس × الاتحاد) - (الأهلي بنغازي × الأولمبي) - (الأخضر × النصر). الأسبوع الخامس: (الأهلي طرابلس × الأولمبي) - (الاتحاد × النصر) - (الأهلي بنغازي × الأخضر).

الأهلي طرابلس يتصدر المجموعة الثانية

وفي آخر مباريات الدوري، خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، قمة ترتيب المجموعة الثانية، بعد فوزه الكبير على نظيره أبوسليم، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الإثنين، في آخر جولات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز. وسجل أهداف الأهلي طرابلس كل من محمد الترهوني والأردني محمد شرارة ومحمد الطبال (هدفين). وبهذه النتيجة تجاوز الأهلي طرابلس فريق الاتحاد، لينهي دوري المجموعات متصدراً برصيد 34 نقطة. بينما توقف رصيد أبوسليم عند 20 نقطة في الترتيب الثامن بالمجموعة الثانية.

الأولمبي يعبر إلى «سداسي التتويج»

وتغلب الأولمبي، على ضيفه الاتحاد المصراتي، بهدف نظيف، على ملعب الزاوية في آخر جولات الدوري الليبي، ليضمن أبناء الزاوية رسمياً تأهلهم للدور السداسي. ويدين الأولمبي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه التونسي شمس الدين السماتي، صاحب هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة 61 من زمن اللقاء. وبهذا الفوز أنهى الأولمبي مرحلة الإياب في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وحسم السباق لحجز مقعده بالدور السداسي.

وحقق السويحلي، فوزاً كبيراً على الاتحاد، بثلاثية نظيفة، يوم الإثنين، على ملعب مصراتة في آخر جولات المجموعة الثانية للدوري الليبي. افتتح فايز سعد التسجيل في الدقيقة 35، وأضاف مؤيد السوقار هدفاً ثانياً في الدقيقة 48 وأكمل عبدالرحمن بوسنينة ثلاثية السويحلي من علامة الجزاء بالدقيقة 68. وكان السويحلي ينتظر تعادل الأولمبي والاتحاد المصراتي للتأهل للسداسي، إلا أن الأولمبي حقق الفوز وحجز مقعده في الدور السداسي. وبعد المباراة أنهى السويحلي مشاركته في الدوري هذا الموسم في الترتيب الرابع برصيد 28 نقطة، وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في الترتيب الثاني.

تونس تستقبل أندية سداسي التتويج

وأرسل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، برقية شكر وامتنان إلى وزير الشباب والرياضة بجمهورية تونس، لاستضافتهم الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021 - 2022). وثمن الجويفي دور وزير الشباب والرياضة التونسي البارز في تسخير كافة الإمكانات لإنجاح مسابقة الدور السداسي للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيقام خلال شهر يوليو المقبل. وأكد أنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متميزة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويسهم في النهوض بالحركة الرياضية، وترسيخ الوحدة والتضامن بين ليبيا وتونس.

وفي وقت سابق، قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا، وجاء قرار رئيس الحكومة، وفقاً لما كشفته مصادر خاصة لـ«قناة الوسط» (WTV)، بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد لليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي. السبب في إقامة السداسي خارج ليبيا

وأشار رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في وقت سابق إلى السبب الرئيسي في اختيار إقامة الدوري السداسي خارج ليبيا. قائلاً في تصريحات لقناة «الوسط»، إنه تقدم بمقترح إقامة الدوري السداسي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خارج ليبيا، لأكثر من غرض، وأن الأغلبية في مجلس الإدارة وافقت على مقترحه.

وأوضح الشلماني، أن الهدف الأول هو إرسال رسالة للدولة بعدم وجود ملاعب ترفع من مستوى كرة القدم في ليبيا، حيث إن الملاعب المحلية تفتقر للبنية التحتية، كما أنها تصيب عدداً كبيراً من اللاعبين، وأنه يعمل على أن يوفر للرياضيين ملاعب جيدة يلعبون عليها خلال الدور السداسي.

الشلماني ذكر في حواره مع قناة «الوسط»، أن الهدف الثاني هو تجمع الفرق الستة، التي تضم غالبية لاعبي المنتخب الوطني الأول، لإعطائهم فرصة للعب على ملاعب جيدة خارج ليبيا، كما أنها ستكون فرصة جيدة لاحتراف عدد من اللاعبين، نظراً لأنها ستكون محط أنظار الإعلام. وتابع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الهدف الثالث من إقامة الدوري السداسي خارج ليبيا، هو إدخال تقنية الفيديو (فار) في ملاعب ليبيا، خلال الفترة المقبلة، حيث سيدير الدور السداسي أطقم تحكيمية محلية وأجنبية.