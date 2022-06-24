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«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 11:06 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
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نظم الاتحاد العام الليبي لكرة القدم قرعة الدور السداسي «دوري التتويج» لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ونقلت على شاشة قناة «الوسط» (WTV)  في بث مباشرة.

وأعلن اتحاد الكرة عبر رئيس لجنة المسابقات الدكتور عادل الأوجلي عن انطلاق دوري التتويج في 13 يوليو على أن يختتم في 27 من نفس الشهر.

ويقام الدوري السداسي لأول مرة في تاريخ كده القدم الليبية، خارج الديار والأقرب في تونس.

وجاءت القرعة التي تنتظر صاحب الترتيب الثالث من المجموعة الثانية، يوم الإثنين المقبل، لتقدم مواجهات ساخنة في مرحلة التتويج من مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

الأسبوع الأول
الأهلي طرابلس× النصر، صاحب الترتيب الثالث من المجموعة الثانية × الأخضر، والاتحاد مع الأهلي بنغازي.

الأسبوع الثاني
الأهلي طرابلس× الأخضر، النصر مع الأهلي بنغازي، صاحب الترتيب الثالث في المجموعة الثانية × الاتحاد.

الأسبوع الثالث
الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي، الأخضر × الاتحاد، النصر ×  صاحب الترتيب الثالث في المجموعة الثانية.

الأسبوع الرابع
الأهلي طرابلس × الاتحاد، الأهلي بنغازي× صاحب الترتيب الثالث في المجموعة الثانية، الأخضر × النصر.

الأسبوع الخامس
الأهلي طرابلس × صاحب الترتيب الثالث في المجموعة الثانية، الاتحاد × النصر، الأهلي بنغازي × الأخضر.

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