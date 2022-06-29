عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، ملف ختام المرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

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قرعة الدور السداسي

ونظم الاتحاد العام الليبي لكرة القدم قرعة الدور السداسي «دوري التتويج»، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي، والتي نُقلت على شاشة قناة «الوسط» (WTV) في بث مباشر.

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وأعلن اتحاد الكرة عبر رئيس لجنة المسابقات الدكتور عادل الأوجلي، انطلاق دوري التتويج في 13 يوليو على أن يختتم في 27 من الشهر نفسه.