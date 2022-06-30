تركيا تتصدر ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط.. وليبيا في المركز الـ21

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصلت تركيا صدارتها للترتيب العام لدورة ألعاب البحر المتوسط، التي تتواصل بمدينة وهران الجزائرية. وقفزت الجزائر للترتيب الثالث، ودخلت ليبيا في قائمة الدول المتوجة.

الترتيب بعد اليوم الرابع

1 - تركيا: 18 ذهبية و9 فضيات و12برونزية.

2- إيطاليا: 10 ذهبيات و20 فضية و14 برونزية.

3- الجزائر: 6 ذهبيات، و5 فضيات و2 برونزية

4- فرنسا: 5 ذهبيات و6 فضيات، و12 برونزية.

5- مصر: 5 ذهبيات، و5 فضيات و12 برونزية.

6- صربيا: 4 ذهبيات و2 فضية، و4 برونزيات.

7- تونس: 3 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

8- اليونان: 3 ذهبيات، و2 فضية، 2 برونزية.

9- كرواتيا: 2 ذهبية، و3 فضيات، و4 برونزيات.

10- سان مارينو: 2 ذهبية، 1 فضية، و2 برونزية.

11: قبرص: 2 ذهبية، و4 برونزيات.

12- إسبانيا: ذهبية، و5 فضيات، و5 برونزيات.

13- سلوفينيا: ذهبية، و3 برونزيات.

14- ألبانيا: ذهبية، وبرونزية.

- اليوم.. 3 ألعاب ليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط

- نتائج متأخرة للقوس والسهم الليبي في منافسات «البحر المتوسط»

- فرحات لـ«بوابة الوسط»: معدات القوس متهالكة ونحاول في الجزائر.. يكفي الظهور النسائي

15- كوسوفو: ذهبية، وبرونية،.

16- مقدونيا: ذهبية، وبرونزية.

17- المغرب فضية و5 برونزيات.

18- البرتغال: فضية و2 برونزية.

19- مونتقيرو: فضية.

20- البوسنة: 4 برونزيات.

21- ليبيا: برونزية.