تركيا تتصدر ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط.. وليبيا في المركز الـ21

واصلت تركيا صدارتها للترتيب العام لدورة ألعاب البحر المتوسط، التي تتواصل بمدينة وهران الجزائرية. وقفزت الجزائر للترتيب الثالث، ودخلت ليبيا في قائمة الدول المتوجة.
الترتيب بعد اليوم الرابع
1 - تركيا: 18 ذهبية و9 فضيات و12برونزية.
2- إيطاليا: 10 ذهبيات و20 فضية و14 برونزية.
3- الجزائر: 6 ذهبيات، و5 فضيات و2 برونزية
4- فرنسا: 5 ذهبيات و6 فضيات، و12 برونزية.
5- مصر: 5 ذهبيات، و5 فضيات و12 برونزية.
6- صربيا: 4 ذهبيات و2 فضية، و4 برونزيات.
7- تونس: 3 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.
8- اليونان: 3 ذهبيات، و2 فضية، 2 برونزية.
9- كرواتيا: 2 ذهبية، و3 فضيات، و4 برونزيات.
10- سان مارينو: 2 ذهبية، 1 فضية، و2 برونزية.
11: قبرص: 2 ذهبية، و4 برونزيات.
12- إسبانيا: ذهبية، و5 فضيات، و5 برونزيات.
13- سلوفينيا: ذهبية، و3 برونزيات.
14- ألبانيا: ذهبية، وبرونزية.
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15- كوسوفو: ذهبية، وبرونية،.
16- مقدونيا: ذهبية، وبرونزية.
17- المغرب فضية و5 برونزيات.
18- البرتغال: فضية و2 برونزية.
19- مونتقيرو: فضية.
20- البوسنة: 4 برونزيات.
21- ليبيا: برونزية.
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