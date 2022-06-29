Atwasat

الأهلي طرابلس يوجه رسالة دعم لمحمد صولة بعد إصابته بالملاريا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 08:17 مساء
الأهلي طرابلس يوجه رسالة دعم لمحمد صولة بعد إصابته بالملاريا
محمد صولة. (الإنترنت)
alwasat radio

حرص الحساب الرسمي لنادي الأهلي طرابلس، على توجيه الدعم المعنوي للاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والعربي الكويتي، محمد صولة، في أزمته الصحية الحالية، بعد الكشف عن إصابته بالملاريا.

وأصيب محمد صولة بالملاريا، خلال مشاركته مع «فرسان المتوسط» في مباراة غينيا الاستوائية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وقامت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بدعم اللاعب من أجل تجاوز فترة إصابته الصعبة.

وكتبت حساب الأهلي طرابلس: «كن قويًا واستمد قوتك من دعمنا اللامحدود.. ستعبر هذه المرحلة وستعود أقوى».

حالة قلق
وسادت حالة من القلق والترقب لحالة نجم المنتخب الوطني الليبي، بعد الكشف عن إصابته بالملاريا، خلال مشاركته مع «فرسان المتوسط» في مباراة غينيا الاستوائية.

والبداية جاءت عندما كشف أحد أفراد عائلة اللاعب إلى «بوابة الوسط» أن محمد صولة يتواجد حاليا في تونس منذ قرابة الـ10 أيام في المصحة. وأن حالته ليست مستقرة منذ أسبوع. كما أنه يحتاج صولة للعلاج في إيطاليا بشكل عاجل حتى لا يتكرر سيناريو لاعب كرة القدم المصغرة أيمن النقريش رحمة الله عليه.

- اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
- إصابة نجم المنتخب الوطني محمد صولة بالملاريا
- بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

وفاة النقريش
وكان لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم للصالات، أيمن النقريش، أصيب بالملاريا في أثناء مشاركته برفقة المنتخب الليبي لكرة القدم في الصالات في بطولة أقيمت في نيجيريا وتوفّى نتيجة مضاعفات المرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم

بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم
مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال «الأمن الوطني»

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال ...
بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات

حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء

محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
«الطاقة الدولية»: ليبيا تملك إمكانات لإنتاج منخفض التكلفة لـ«الهيدروجين الأخضر»

«الطاقة الدولية»: ليبيا تملك إمكانات لإنتاج منخفض التكلفة لـ«الهيدروجين الأخضر»
البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد ...
وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي

وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية
السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس

السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس
مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرحات لـ«بوابة الوسط»: معدات القوس متهالكة ونحاول في الجزائر.. يكفي الظهور النسائي
فرحات لـ«بوابة الوسط»: معدات القوس متهالكة ونحاول في الجزائر.. ...
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة ...
تكليف الليبي صابر مراقبا فنيا للبطولة أفريقيا للتايكوندو
تكليف الليبي صابر مراقبا فنيا للبطولة أفريقيا للتايكوندو
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج...
نتائج متأخرة للقوس والسهم الليبي في منافسات «البحر المتوسط»
نتائج متأخرة للقوس والسهم الليبي في منافسات «البحر المتوسط»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
المزيد
اجتماع موسع لتأسيسية الاتحاد الليبي للثقافة الرياضية
اجتماع موسع لتأسيسية الاتحاد الليبي للثقافة الرياضية...
الأهلي طرابلس يوجه رسالة دعم لمحمد صولة بعد إصابته بالملاريا
الأهلي طرابلس يوجه رسالة دعم لمحمد صولة بعد إصابته بالملاريا...
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»...
نتائج متأخرة للقوس والسهم الليبي في منافسات «البحر المتوسط»
نتائج متأخرة للقوس والسهم الليبي في منافسات «البحر المتوسط»...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط