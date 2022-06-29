الأهلي طرابلس يوجه رسالة دعم لمحمد صولة بعد إصابته بالملاريا

القاهرة - بوابة الوسط

حرص الحساب الرسمي لنادي الأهلي طرابلس، على توجيه الدعم المعنوي للاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والعربي الكويتي، محمد صولة، في أزمته الصحية الحالية، بعد الكشف عن إصابته بالملاريا.

وأصيب محمد صولة بالملاريا، خلال مشاركته مع «فرسان المتوسط» في مباراة غينيا الاستوائية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وقامت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بدعم اللاعب من أجل تجاوز فترة إصابته الصعبة.

وكتبت حساب الأهلي طرابلس: «كن قويًا واستمد قوتك من دعمنا اللامحدود.. ستعبر هذه المرحلة وستعود أقوى».

حالة قلق

وسادت حالة من القلق والترقب لحالة نجم المنتخب الوطني الليبي، بعد الكشف عن إصابته بالملاريا، خلال مشاركته مع «فرسان المتوسط» في مباراة غينيا الاستوائية.

والبداية جاءت عندما كشف أحد أفراد عائلة اللاعب إلى «بوابة الوسط» أن محمد صولة يتواجد حاليا في تونس منذ قرابة الـ10 أيام في المصحة. وأن حالته ليست مستقرة منذ أسبوع. كما أنه يحتاج صولة للعلاج في إيطاليا بشكل عاجل حتى لا يتكرر سيناريو لاعب كرة القدم المصغرة أيمن النقريش رحمة الله عليه.

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