إصابة نجم المنتخب الوطني محمد صولة بالملاريا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصيب لاعب المنتخب الوطني، وفريق العربي الكويتي محمد صولة بالملاريا، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة غينيا الاستوائية.

وعلمت «بوابة الوسط» من أحد أفراد عائلة اللاعب، أن صولة يتواجد حاليا في تونس منذ 10 أيام في المصحة. وأن حالته ليست مستقرة منذ أسبوع.

ويحتاج صولة للعلاج في ايطاليا بشكل عاجل حتى لا يتكرر سيناريو لاعب كرة القدم المصغرة أيمن النقريش رحمة الله عليه.

- بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

- عدسة قناة «WTV» ترصد اللحظات الأولى للاعبي المنتخب قبل مباراة غينيا الاستوائية

يذكر أن المنتخب الوطني، فقد النتيجة أمام نظيره غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مالابو الجديد بدولة غينيا الاستوائية، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».