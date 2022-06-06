Atwasat

بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 10:52 مساء
بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
مباراة المنتخب الليبي أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
alwasat radio

فقد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، النتيجة أمام نظيره غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مالابو الجديد بدولة غينيا الاستوائية، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».

وجاء هدف المنتخب الغيني، في الدقيقة (51) عن طريق لاعب المنتخب الليبي محمد التهامي بالخطأ في مرماه.

وعزز منتخب غينيا الاستوائية النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (84) عن طريق لاعبه فيديريكو بيكورو، من ركلة جزاء سجلها اللاعب بنجاح في شباك المنتخب الليبي، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة حصد منتخب غينيا الاستوائية أول ثلاثة نقاط في المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى كاس الأمم الأفريقية، في المركز الثالث خلف تونس صاحبة الـ4 نقاط، وليبيا في الوصافة بـ3نقاط، بينما احتلت بوتسوانا المركز الأخير بنقطة واحدة

ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني، مارتينز، المباراة بتشكيل مكون من: معاذ اللافي، أحمد التربي، سند الورفلي، صلاح فكرون، محمد المنير، محمد التوهامي، بالقاسم رجب، عمر الخوجة، محمد صولة، حمدو الهوني، صالح الطاهر.

- عدسة قناة «WTV» ترصد اللحظات الأولى للاعبي المنتخب قبل مباراة غينيا الاستوائية
- «مارتينز» يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية
- صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية

القميص الأبيض
وارتدى المنتخب الوطني الليبي القميص الأبيض مع الشورت والجورب الأسود في المباراة، وكان يطمح «فرسان المتوسط» في تحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه في المباراة الأولى، وتحقيق ثلاث نقاط مهمة على منتخب بوتسوانا في ملعب بنينا في بداية مشواره الأفريقي.

مباراة المنتخب الليبي أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
مباراة المنتخب الليبي أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح ...
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف على ترتيب الفرق المرشحة للصعود إلى الدوري الممتاز
تعرف على ترتيب الفرق المرشحة للصعود إلى الدوري الممتاز
فوز «الأهلي طرابلس» في افتتاح نهائيات ليبيا لكرة السلة
فوز «الأهلي طرابلس» في افتتاح نهائيات ليبيا لكرة السلة
حارس «الأهلي طرابلس» السابق يشارك في دورة لتدريب الحراس بـ «البوسنة»
حارس «الأهلي طرابلس» السابق يشارك في دورة لتدريب الحراس بـ ...
مارتينز يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية
مارتينز يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية
عدسة قناة «WTV» ترصد اللحظات الأولى للاعبي المنتخب قبل مباراة غينيا الاستوائية
عدسة قناة «WTV» ترصد اللحظات الأولى للاعبي المنتخب قبل مباراة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري ......
المزيد
«النصر» يفوز على «المروج» في نهائيات ليبيا لكرة السلة
«النصر» يفوز على «المروج» في نهائيات ليبيا لكرة السلة...
الاتحاد والاتحاد المصراتي ينفردان بصدارة بطولة كرة القدم «تحت 20 عاما»
الاتحاد والاتحاد المصراتي ينفردان بصدارة بطولة كرة القدم ......
بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية ......
عدسة قناة «WTV» ترصد اللحظات الأولى للاعبي المنتخب قبل مباراة غينيا الاستوائية
عدسة قناة «WTV» ترصد اللحظات الأولى للاعبي المنتخب قبل ......
مارتينز يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية
مارتينز يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط