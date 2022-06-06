بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

فقد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، النتيجة أمام نظيره غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مالابو الجديد بدولة غينيا الاستوائية، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».

وجاء هدف المنتخب الغيني، في الدقيقة (51) عن طريق لاعب المنتخب الليبي محمد التهامي بالخطأ في مرماه.

وعزز منتخب غينيا الاستوائية النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (84) عن طريق لاعبه فيديريكو بيكورو، من ركلة جزاء سجلها اللاعب بنجاح في شباك المنتخب الليبي، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة حصد منتخب غينيا الاستوائية أول ثلاثة نقاط في المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى كاس الأمم الأفريقية، في المركز الثالث خلف تونس صاحبة الـ4 نقاط، وليبيا في الوصافة بـ3نقاط، بينما احتلت بوتسوانا المركز الأخير بنقطة واحدة

ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني، مارتينز، المباراة بتشكيل مكون من: معاذ اللافي، أحمد التربي، سند الورفلي، صلاح فكرون، محمد المنير، محمد التوهامي، بالقاسم رجب، عمر الخوجة، محمد صولة، حمدو الهوني، صالح الطاهر.

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القميص الأبيض

وارتدى المنتخب الوطني الليبي القميص الأبيض مع الشورت والجورب الأسود في المباراة، وكان يطمح «فرسان المتوسط» في تحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه في المباراة الأولى، وتحقيق ثلاث نقاط مهمة على منتخب بوتسوانا في ملعب بنينا في بداية مشواره الأفريقي.

مباراة المنتخب الليبي أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)

المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)

المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)

المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)

المنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». (بث مباشر)