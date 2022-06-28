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اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 08:53 مساء
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
محمد صولة. (الإنترنت)
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أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانًا، كشف فيه آخر تطورات حالة لاعب المنتخب الوطني، وفريق العربي الكويتي محمد صولة، بعد إصابته بالملاريا، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة غينيا الاستوائية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وقال الاتحاد الليبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الاتحاد الليبي لكرة القدم يتمنى للاعب محمد صولة الشفاء العاجل والعودة السريعة لملاعب كرة القدم».

استقرار حالة صولة
وأوضح: «علمنا أن مدير المنتخب الليبي علي الأسود أكد بأنه على تواصل يومي مع والد اللاعب والنجم السابق لمنتخبنا الوطني صالح صولة للوقوف على المتسجدات الصحية للاعب».

وأضاف الاتحاد الليبي لكرة القدم: «هذا وذكر السيد صالح صولة أن حالة نجله مستقرة وفي تحسن».

وكانت «بوابة الوسط» علمت من أحد أفراد عائلة اللاعب، أن صولة يتواجد حاليا في تونس منذ 10 أيام في المصحة. وأن حالته ليست مستقرة منذ أسبوع.

ويحتاج صولة للعلاج في إيطاليا بشكل عاجل حتى لا يتكرر سيناريو لاعب كرة القدم المصغرة أيمن النقريش رحمة الله عليه.

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وفاة النقريش
وكان أيمن النقريش أصيب بالملاريا في أثناء مشاركته برفقة المنتخب الليبي لكرة القدم في الصالات في بطولة أقيمت في نيجيريا وتوفّى نتيجة مضاعفات المرض.

يذكر أن المنتخب الوطني، فقد النتيجة أمام نظيره غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مالابو الجديد بدولة غينيا الاستوائية، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».

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