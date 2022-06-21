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تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 21 يونيو 2022, 11:04 مساء
تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
عادل العلاقي، محامي الاتحاد الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
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كشف عادل العلاقي، محامي الاتحاد الليبي لكرة القدم، صدور حكم من القضاء ببطلان الاستشكال المقدم من اتحاد الكرة الليبي، بشأن انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.

وقال العلاقي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحكم الذي صدر اليوم من القضاء بخصوص انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم في القضية المرفوعة من المرشحين السابقين أنور الطشاني وإبراهيم شاكة، ليس حكمًا نهائيًا. 

وأوضح العلاقي أن اتحاد الكرة مازال أمامه تظلم واستئناف، ولم تتطرق المحكمة لبطلان الانتخابات وإنما هو إجراء بخصوص الاستشكال المقدم من طرفنا، مؤكدًا احترام الاتحاد الليبي للقضاء وأن المنازعة الموضوعية لازالت منظورة أمام القضاء بمحكمة استئناف طرابلس.

تفوق الشلماني
وتفوق عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، في الجولة الأخيرة من الانتخابات، على منافسه إبراهيم شاكة بفارق قليل من الأصوات، في حين استُبعد أنور الطشاني من دخول الانتخابات، وهو رئيس سابق لاتحاد الكرة ومحامٍ ومختص بالقوانين.

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وكانت محكمة الكأس الدولية بسويسرا، أكدت في وقت سابق أن هذه القضية من اختصاص القضاء الليبي.

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