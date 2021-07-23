تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم

عبدالحكيم الشلماني وأنور الطشاني وإبراهيم شاكة. (إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا، طلبت من اتحاد الكرة الليبي تقديم مستنداته في القضية المرفوعة من قبل اثنين من المرشحيين في انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم السابقة، وهما إبراهيم شاكة وأنور الطشاني، ومعهم بعض الأندية.

وطلب محامي اتحاد الكرة الليبي مهلة إلى شهر أكتوبر لجمع المستندات، بعد أن حددت المحكمة آخر موعد في قبول المستندات الثاني من سبتمبر المقبل، مما يعنى دخول القضية منعرج جديد بعد أن قدم محامي إبراهيم شاكة وأنور الطشاني كل مستنداتهما وأوراقهما للمحكمة حول عدم صحة انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم التي جرت في طبرق مارس الماضي.

وتفوق عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، في الجولة الأخيرة على منافسه إبراهيم شاكة بفارق قليل من الأصوات، في حين استبعد أنور الطشاني أساسا من دخول الانتخابات، وهو رئيس سابق لاتحاد الكرة ومحامٍ وضليع بالقوانين.

كما أن عبدالحكيم الشلماني أكد في تصريحات تلفزيونية سابقة استغرابه الشديد من اللجوء للمحكمة الدولية من جانب خصومه ودفعهم حتى الآن لمبلغ (47) ألف دولار للمحكمة، مؤكدا أنه يعمل من أجل ليبيا والكرة الليبية وهدفه الصالح العام ويستغرب وصل الموضوع للمحكمة الدولية.