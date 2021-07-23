تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الجمعة 23 يوليو 2021, 06:45 مساء
عبدالحكيم الشلماني وأنور الطشاني وإبراهيم شاكة. (إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا، طلبت من اتحاد الكرة الليبي تقديم مستنداته في القضية المرفوعة من قبل اثنين من المرشحيين في انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم السابقة، وهما إبراهيم شاكة وأنور الطشاني، ومعهم بعض الأندية.

وطلب محامي اتحاد الكرة الليبي مهلة إلى شهر أكتوبر لجمع المستندات، بعد أن حددت المحكمة آخر موعد في قبول المستندات الثاني من سبتمبر المقبل، مما يعنى دخول القضية منعرج جديد بعد أن قدم محامي إبراهيم شاكة وأنور الطشاني كل مستنداتهما وأوراقهما للمحكمة حول عدم صحة انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم التي جرت في طبرق مارس الماضي. 

وتفوق عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، في الجولة الأخيرة على منافسه إبراهيم شاكة بفارق قليل من الأصوات، في حين استبعد أنور الطشاني أساسا من دخول الانتخابات، وهو رئيس سابق لاتحاد الكرة ومحامٍ وضليع بالقوانين.

كما أن عبدالحكيم الشلماني أكد في تصريحات تلفزيونية سابقة استغرابه الشديد من اللجوء للمحكمة الدولية من جانب خصومه ودفعهم حتى الآن لمبلغ (47) ألف دولار للمحكمة، مؤكدا أنه يعمل من أجل ليبيا والكرة الليبية وهدفه الصالح العام ويستغرب وصل الموضوع للمحكمة الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء المباراة.. (النصر 0-1 الأخضر) في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه كريم بنزيما بـ«كورونا»
رياضة عالمية
تصادم طائرتين في مطار دبي
عربى
هبوط نجوم أجدابيا والأنوار والوحدة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية
رياضة محلية
«رويترز»: ماكرون يغير هاتفه بعد فضيحة التجسس
دولى
(فيديو) انتهاء مباراة التعاون والأهلي بنغازي .. شاهد التسجيل عبر قناة الوسط
رياضة محلية
«دايملر» مستعدة للتحول بالكامل إلى تصنيع السيارات الكهربائية بحلول 2030
سيارات
ليبيا ورحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية في طوكيو 2020
رياضة محلية
بين الإيقافات والغرامات المالية.. عقوبات كبيرة من «المسابقات» تجاه أندية الدوري
رياضة محلية
أكثر من نصف الراشدين في الاتحاد الأوروبي ملقحون بالكامل ضد «كوفيد-19»
دولى
عادات أهل فزان في عيد الأضحى.. «تزوليقة الأطفال» والاحتفال بختم القرآن
ليبيا
السرعة المفرطة «تحشر» سيارة على جسر في طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ناومي أوساكا توقد المرجل في أولمبياد طوكيو 2020