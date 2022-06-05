لجنة الحكام تعلن أطقم مباريات الجولة الرابعة لسداسي كرة القدم 20 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم تكليفات لحكام الجولة الرابعة لنهائيات الدور السداسي في بطولة ليبيا لكرة القدم 20 عامًا.

وتشهد مباراة الاتحاد والأولمبي على ملعب مصراتة إدارة الحكم الجيلاني عثمان والمساعدين إبراهيم أبوكوز وحسن التومي، والحكم الرابع علي عزيز، والمراقب أحمد باني.

ومباراة الاتحاد المصراتي والأخضر بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين عبدالله الترهوني وسالم المراكبي، والحكم الرابع أبوبكر الجماعي، والمراقب جمال العريبي.

ومباراة الهلال والأهلي بنغازي بإدارة الحكم أشرف عمر والمساعدين حافظ أبوبكر ومحمد حسن، والحكم الرابع عماد خريش، والمراقب جمال العريبي.