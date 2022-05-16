Atwasat

بالفيديو: الفرنسي مارتينز يكشف لقناة الوسط (WTV) برنامجه وأسلوبه مع المنتخب الوطني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 06:49 مساء
بالفيديو: الفرنسي مارتينز يكشف لقناة الوسط (WTV) برنامجه وأسلوبه مع المنتخب الوطني
مارتينز مع الشلماني في المؤتمر الصحفي. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)
alwasat radio

كشف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الفرنسي كورنتان مارتينز، برنامجه وطموحاته وأسلوبه التكتيكي ونوعية اللاعبين الذين يحتاجهم مع «الفرسان» استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني، مع مطلع شهر يونيو المقبل، لمواجهة منتخب بوتسوانا لحساب منافسات المجموعة العاشرة التي ستشهد أيضًا مواجهة تونس التي تستقبل على أرضها غينيا الاستوائية في بداية التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».

وقال المدرب الفرنسي في برنامج «في التسعين»: «معي مجموعة من اللاعبين تم اختيارها وسيتم العمل على تكوينها حسب التصفيات التي سنجريها الفترة المقبلة، ويجب أن يكون اللاعبون مقاتلين على كل كرة».

وأوضح: «هذه لعبة جماعية كما تعرفون، ولا أستطيع الحديث عن فرد بعينه، ولكن يجب أن يكون الجميع في المستوى المطلوب، لأن الهدف بكل تأكيد سيكون بروز المنتخب الليبي خلال المباريات التي سنخوضها».

الأسلوب التكتيكي
وتابع: «توجد مباريات فيها جانب هجومي ومباريات أخرى سنلعب بالطريقة الدفاعية.. عندما لا تكون الكرة بحوزتنا يجب أن ندافع جميعًا، وعند استرجاع الكرة يجب أن نهاجم جميعًا، وأريد من جميع اللاعبين المشاركة في اللعب بمجرد أن نمتلك الكرة». 

وأشار المدرب الفرنسي: «أسلوبي يعتمد على دقة التمريرات والاستحواذ على الكرة.. وأفضل اللعب على الأرض ولا أحب الكرات الطويلة والعشوائية، وهذا يعتمد على مجريات المباراة أمام الخصم، ولكل مباراة أحكامها وطريقة لعبها».

طموحاته
وواصل مارتينز: «عند توقيعي على العقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، وقعت لمدة سنة، وما طلبوه مني هو التأهل إلى كأس أفريقيا 2023 المقررة أن تقام بساحل العاج، ونحن نستعد لذلك من خلال الفترة الأولى لأيام الفيفا في الـ30 من الشهر الجاري».

- «بوابة الوسط» تستعرض سيرة المدرب الجديد لمنتخب ليبيا «مارتينز» وخريطة عمله بدءا من 6 مايو
- الفرنسي مارتينز يصطحب جهازه المعاون في المنتخب الليبي إلى بنغازي لهذا السبب
- الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا
- المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز

واختتم: «نعلم جيدًا أن المحترفين ربما لا يستطعيون الإلحاق بنا في هذا الموعد، ولكن على كل حال سنبدأ مع اللاعبين المحليين، حيث سندخل معسكرنا الأولي يوم الأربعاء المقبل، مع خوض مباراة ودية قبل مواجهة بتسوانا، وغينيا الاستوائية، وهذا ما نركز عليه أولًا».

معسكر بمدينة بنغازي
وأعلنت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة الرسمية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي سيدخل في تجمع بمدينة بنغازي يوم 17 مايو الجاري، قبل الدخول في معسكر خارجي بمصر، ويدرس الجهاز الفني إجراء تدريبات ومباريات ودية خلال هذا المعسكر.

يأتي هذا قبل العودة مجددًا إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، بينما سيواجه المنتخب التونسي في رادس بالجولة الثالثة.

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

أول قائمة معلنة للفرنسي مارتينز
ضمت القائمة اللاعبين: معاذ اللافي وأحمد الفتيوري وأصيل فرج المقصبي وأحمد أبي الأشهر وصلاح الدين فكرون وعبدالعزيز الصويعي وأحمد عبدالرحمن فكرون وأحمد كمال التربي وعلي يوسف المصراتي وسند مسعود الورفلي وحامد فرج عبدالقادر والمعتصم مسعود الصبو ومحمد منير عبدالسلام ومحمد التهامي الهداج وأبوالقاسم رجب الحاج والشامخ فرج حامد ومعز نصر الدين معروف وعمر يونس الخوجه ومحمد عبدالله الطبال وأيمن محمد عمير وسالم فتحي بلعيد ومعاذ عبدالباسط عيسى وصالح الطاهر صالح وفاضل علي سلامة وحمدو الهوني وإبراهيم مسعود أبودبوس ومحمد صالح صوله والسنوسي الهادي عمار.

يشار إلى أن هذا هو أول تجمع للمدرب الجديد الفرنسي كورنتان مارتينز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي. ويضم الجهاز الفني أيضًا فرانسوا ستيفان مدربًا لحراس المرمى، وبيريك لوبيغ معدًا بدنيًا، وميشال لوباياقا اختصاصي علاج طبيعي وإصابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
الأهلي طرابلس يتلقى الإشادة من الوسط الرياضي رغم «الوداع الأفريقي»

الأهلي طرابلس يتلقى الإشادة من الوسط الرياضي رغم «الوداع الأفريقي»
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»

بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»
أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند

أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند
الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»

الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»
مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج

مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج
الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»

الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»
كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش
تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية

تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية
عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات

عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات
المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة الأخيرة»؟

المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة ...
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»

درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»
لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟

لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟
«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي

«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي طرابلس يتلقى الإشادة من الوسط الرياضي رغم «الوداع الأفريقي»
الأهلي طرابلس يتلقى الإشادة من الوسط الرياضي رغم «الوداع ...
انتخاب عصمان القنين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة
انتخاب عصمان القنين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة
رئيس اتحاد التايكوندو يطالب «الرياضة» بالوقوف معه في تنظيم البطولة العربية
رئيس اتحاد التايكوندو يطالب «الرياضة» بالوقوف معه في تنظيم ...
فوز الأخضر وقار يونس في دوري اليد
فوز الأخضر وقار يونس في دوري اليد
لطفي جربوع ناطقا إعلاميا للاتحاد الليبي لكرة القدم
لطفي جربوع ناطقا إعلاميا للاتحاد الليبي لكرة القدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي ......
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري ......
المزيد
بالفيديو: مدرب المنتخب يتحدث عن أهدافه من مباراتي بوتسوانا وغينيا بتصفيات «كان 2023»
بالفيديو: مدرب المنتخب يتحدث عن أهدافه من مباراتي بوتسوانا ......
«كاف» يصدر عقوبات تجاه رئيس الاتحاد ونادي الأهلي طرابلس
«كاف» يصدر عقوبات تجاه رئيس الاتحاد ونادي الأهلي طرابلس...
بالفيديو: الفرنسي مارتينز يكشف لقناة الوسط (WTV) برنامجه وأسلوبه مع المنتخب الوطني
بالفيديو: الفرنسي مارتينز يكشف لقناة الوسط (WTV) برنامجه ......
لطفي جربوع ناطقا إعلاميا للاتحاد الليبي لكرة القدم
لطفي جربوع ناطقا إعلاميا للاتحاد الليبي لكرة القدم...
فوز الأخضر وقار يونس في دوري اليد
فوز الأخضر وقار يونس في دوري اليد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط