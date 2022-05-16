بالفيديو: الفرنسي مارتينز يكشف لقناة الوسط (WTV) برنامجه وأسلوبه مع المنتخب الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الفرنسي كورنتان مارتينز، برنامجه وطموحاته وأسلوبه التكتيكي ونوعية اللاعبين الذين يحتاجهم مع «الفرسان» استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني، مع مطلع شهر يونيو المقبل، لمواجهة منتخب بوتسوانا لحساب منافسات المجموعة العاشرة التي ستشهد أيضًا مواجهة تونس التي تستقبل على أرضها غينيا الاستوائية في بداية التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».

وقال المدرب الفرنسي في برنامج «في التسعين»: «معي مجموعة من اللاعبين تم اختيارها وسيتم العمل على تكوينها حسب التصفيات التي سنجريها الفترة المقبلة، ويجب أن يكون اللاعبون مقاتلين على كل كرة».

وأوضح: «هذه لعبة جماعية كما تعرفون، ولا أستطيع الحديث عن فرد بعينه، ولكن يجب أن يكون الجميع في المستوى المطلوب، لأن الهدف بكل تأكيد سيكون بروز المنتخب الليبي خلال المباريات التي سنخوضها».

الأسلوب التكتيكي

وتابع: «توجد مباريات فيها جانب هجومي ومباريات أخرى سنلعب بالطريقة الدفاعية.. عندما لا تكون الكرة بحوزتنا يجب أن ندافع جميعًا، وعند استرجاع الكرة يجب أن نهاجم جميعًا، وأريد من جميع اللاعبين المشاركة في اللعب بمجرد أن نمتلك الكرة».

وأشار المدرب الفرنسي: «أسلوبي يعتمد على دقة التمريرات والاستحواذ على الكرة.. وأفضل اللعب على الأرض ولا أحب الكرات الطويلة والعشوائية، وهذا يعتمد على مجريات المباراة أمام الخصم، ولكل مباراة أحكامها وطريقة لعبها».

طموحاته

وواصل مارتينز: «عند توقيعي على العقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، وقعت لمدة سنة، وما طلبوه مني هو التأهل إلى كأس أفريقيا 2023 المقررة أن تقام بساحل العاج، ونحن نستعد لذلك من خلال الفترة الأولى لأيام الفيفا في الـ30 من الشهر الجاري».

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واختتم: «نعلم جيدًا أن المحترفين ربما لا يستطعيون الإلحاق بنا في هذا الموعد، ولكن على كل حال سنبدأ مع اللاعبين المحليين، حيث سندخل معسكرنا الأولي يوم الأربعاء المقبل، مع خوض مباراة ودية قبل مواجهة بتسوانا، وغينيا الاستوائية، وهذا ما نركز عليه أولًا».

معسكر بمدينة بنغازي

وأعلنت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة الرسمية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي سيدخل في تجمع بمدينة بنغازي يوم 17 مايو الجاري، قبل الدخول في معسكر خارجي بمصر، ويدرس الجهاز الفني إجراء تدريبات ومباريات ودية خلال هذا المعسكر.

يأتي هذا قبل العودة مجددًا إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، بينما سيواجه المنتخب التونسي في رادس بالجولة الثالثة.

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

أول قائمة معلنة للفرنسي مارتينز

ضمت القائمة اللاعبين: معاذ اللافي وأحمد الفتيوري وأصيل فرج المقصبي وأحمد أبي الأشهر وصلاح الدين فكرون وعبدالعزيز الصويعي وأحمد عبدالرحمن فكرون وأحمد كمال التربي وعلي يوسف المصراتي وسند مسعود الورفلي وحامد فرج عبدالقادر والمعتصم مسعود الصبو ومحمد منير عبدالسلام ومحمد التهامي الهداج وأبوالقاسم رجب الحاج والشامخ فرج حامد ومعز نصر الدين معروف وعمر يونس الخوجه ومحمد عبدالله الطبال وأيمن محمد عمير وسالم فتحي بلعيد ومعاذ عبدالباسط عيسى وصالح الطاهر صالح وفاضل علي سلامة وحمدو الهوني وإبراهيم مسعود أبودبوس ومحمد صالح صوله والسنوسي الهادي عمار.

يشار إلى أن هذا هو أول تجمع للمدرب الجديد الفرنسي كورنتان مارتينز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي. ويضم الجهاز الفني أيضًا فرانسوا ستيفان مدربًا لحراس المرمى، وبيريك لوبيغ معدًا بدنيًا، وميشال لوباياقا اختصاصي علاج طبيعي وإصابات.