الفرنسي مارتينز يصطحب جهازه المعاون في المنتخب الليبي إلى بنغازي لهذا السبب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم الجديد بقيادة الفرنسي كورنتان مارتينز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي إلى مدينة بنغازي لمتابعة مباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي بطولة «الكونفدرالية».

الجهاز الفني يضم أيضًا فرانسوا ستيفان مدربًا لحراس المرمى، وبيريك لوبيغ معدًا بدنيًا، وميشال لوباياقا اختصاصي علاج طبيعي وإصابات.

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وعلمت «بوابة الوسط» بأنه سيكون هناك تجمع لعناصر المنتخب الوطني في مدينة بنغازي يوم 17 مايو الجاري، قبل الدخول في معسكر خارجي بمصر، ويدرس الجهاز الفني إجراء تدريبات ومباريات ودية.

يأتي هذا قبل العودة مجددًا إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، بينما سيواجه المنتخب التونسي في رادس بالجولة الثالثة.

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.