«بوابة الوسط» تستعرض سيرة المدرب الجديد لمنتخب ليبيا «مارتينز» وخريطة عمله بدءا من 6 مايو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ينتظر أن يصل طرابلس في السادس من مايو الجاري مدرب المنتخب الوطني الجديد الفرنسي كورنتان مارتينز، وذلك للبدء في تدريب وقياد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في التصفيات الأفريقية.

أول مواجهة رسمية

يبدأ تجمع المنتخب الوطني في السابع عشر من مايو الجاري وذلك استعدادًا لمباراة منتخب بوتسوانا، التي ستقام في ملعب «شهداء بنينا» يوم 3 يونيو المقبل ضمن تصفيات الـ«كان» لنهائيات 2023 بساحل العاج.

المجموعة العاشرة

يشار إلى أن المنتخب الوطني أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

تعاقد فرنسي

المدرب الفرنسي تم التعاقد معه أخيرًا خلفًا للمدرب الإسباني كليمنتي الذي تمت إقالته، والذي لم يحقق ما تعاهد به خلال توقيع العقد معه.

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طموح الشارع الرياضي

ويطمح الشارع الرياضي أن يحقق المدرب الجديد ما عجز عنه المدربون السابقون الذين دربوا المنتخب الوطني ووصل عددهم لأكثر من 45 مدربًا.

المسيرة الكروية

مارتينز دا سيلفا من مواليد 11 يوليو 1969 في مدينة بريست الفرنسية يبلغ عمره 53 عامًا، وهو لاعب كرة قدم فرنسي كان يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم، لعب ضمن صفوف عدة أندية فرنسية وإسبانية خلال مشواره الكروي.

مشوار كلاعب

أسهم مارتينز في تتويج نادي «أوكسير» ببطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي موسم 1995-1996 وكأس فرنسا مرتين موسمي 1993-1994 و1995-1996 كما أسهم في تتويج نادي «ستراسبورغ» ببطولة كأس فرنسا موسم 2000-2001.

مشوار دولي

شارك مارتينز مع منتخب فرنسا في 14 مباراة دولية وسجل هدفًا وحيدًا في الفترة من 1993 إلى 1997، وتواجد ضمن قائمة الديوك الفرنسية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 1996 التي أُقيمت في إنجلترا، لكنه لم يلعب في أي مباراة بسبب تواجد زين الدين زيدان.

مسيرة تدريبية

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه مارتينز للعمل في مجال التدريب، لكنه لا يمتلك سيرة ذاتية قوية، يعتمد على طريقة لعب 3-3-4، وبدأ مشواره التدريبي مع أحد أندية الهواة وهو فريق «ستاد كويمبيريوس» الفرنسي في الفترة من 2006 وحتى 2007، بعدها عمل مديرًا للكرة في ناديه السابق «بريست» الفرنسي، قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق بشكل موقت في الفترة من أبريل 2012 وحتى مايو 2013.

منتخب موريتانيا

في أكتوبر العام 2014 تولى مارتينز القيادة الفنية لمنتخب موريتانيا، ونجح في إعادة هيكلة المنتخب بمزيج من المحترفين والمحليين، وقاده في تصفيات أمم أفريقيا 2017 واحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الكاميرون برصيد 8 نقاط، لكنه لم يصعد للبطولة وقتها، حيث كان يتأهل أصحاب المراكز الأولى، بالإضافة لمنتخبين أفضل الحاصلين على المركز الثاني.

إنجاز فريد

نجح مارتينز في تحقيق إنجاز تاريخي هذا العام، وقاد منتخب موريتانيا للتأهل لبطولة أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة وتأهل رفقة أنغولا متصدر المجموعة.